Оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 1,2 трлн рублей

Жители Ростовской области с января по июль 2026 года приобрели товары через розничную торговую сеть на сумму 1,2 трлн руб., что в сопоставимой оценке превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 6%. Такие данные публикует Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Основную долю оборота — 94,2% — обеспечили торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка. Их показатель вырос на 6,3% в сопоставимых ценах. На розничные рынки и ярмарки пришлось 5,8% оборота, что на 0,7% выше данных за аналогичный период предыдущего года.

Крупные и средние организации сформировали 52,8% оборота розничной торговли, субъекты малого предпринимательства — 41%, самозанятые — 0,4%.

За семь месяцев 2026 года продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составили 631,9 млрд руб. (50,5% оборота), непродовольственных товаров — 619,2 млрд руб. (49,5%). В сопоставимых ценах объем реализации продовольственных товаров увеличился на 2,7%, непродовольственных — на 9,5%.

Оборот общественного питания за январь–июль 2026 года достиг 59,7 млрд руб., превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 3,9% в сопоставимых ценах.

Константин Соловьев