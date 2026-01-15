В Дагестане уголовное дело гендиректора «Махачкалаводоканала» направили в суд

Прокуратура Дагестана направила в суд дело генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал», которого обвиняют в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнении судебных актов (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2024 году обвиняемый предложил главе управляющей компании за 2,3 млн руб. незаконно выдать технические условия для подключения к водопроводу и оформить лицевые счета на квартиры в многоэтажках. Получив от того 700 тыс. руб., директор компании незаконно предоставил требуемые документы и открыл счета. Кроме того, с 2020 по 2025 год руководитель предприятия не выполнял 13 судебных решений, включая постановления о ликвидации несанкционированных сбросов неочищенных стоков в Каспийское море на территории Махачкалы.

Правоохранители также уточняют, что фигуранта подозревают в уклонении от погашения долгов по решениям судов в пользу Российской Федерации и администрации столицы Дагестана.

Константин Соловьев