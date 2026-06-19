Махачкалаводоканал выставил на торги дебиторскую задолженность за 1,9 млрд рублей

ОАО «Махачкалаводокагал» выставило на аукцион дебиторскую задолженность физических и юридических лиц. Информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На торги выставлены два лота. Первый лом включает в себя дебиторскую задолженность юридических лиц. Его начальная цена составляет 181,3 млн руб. Лот второй — задолженность физических лиц перед предприятием; начальная цена составляет 1,7 млрд руб. «Заявку вправе подавать только юридические лица, занимающиеся оказанием коммунальных услуг»,— уточняется в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 июня по 4 августа. Аукцион состоится 6 августа.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ОАО «Махачкалаводоканал» в ноябре 2025 подало заявление о банкротстве с долгом 3,8 млрд руб. В декабре прошлого года компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО ««Махачкалаводоканал» зарегистрировано в 1992 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредители: ООО «Махачкалинское взморье», Руслан Джапаров, Казим Магомедов, а также ООО «Три И». Уставный капитал — 359,9 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 1,3 млрд руб.

В начале текущего года в суд было направлено дело генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал», обвиняемого в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнении судебных актов (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Наталья Шинкарева