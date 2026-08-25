«Махачкалаводоканал» повторно выставил на торги долги на 1,9 млрд рублей

ОАО «Махачкалаводоканал» повторно выставило на торги права требования к физическим и юридическим лицам на общую сумму 1,9 млрд руб. Информация о проведении аукциона опубликована на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги выставлены два лота. В первый вошла дебиторская задолженность юридических лиц перед предприятием в размере 181,3 млн руб., начальная цена лота установлена в 163,2 млн руб. Второй лот включает задолженность физических лиц на 1,72 млрд руб., его начальная цена составляет 1,55 млрд руб. По второму лоту заявки смогут подавать только юридические лица, оказывающие коммунальные услуги. Торги назначены на 25 сентября, заявки принимаются до 22 сентября. Это повторные торги.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», ОАО «Махачкалаводоканал» в ноябре 2025 года подало заявление о банкротстве с долгом 3,8 млрд руб. В декабре прошлого года компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства. В июне 2026 года предприятие уже выставляло на торги права требования к физическим и юридическим лицам на 1,9 млрд руб.; аукцион должен был состояться 6 августа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Махачкалаводоканал» зарегистрировано в 1992 году в Махачкале. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредителями компании являются ООО «Махачкалинское взморье», Руслан Джапаров, Казим Магомедов и ООО «Три И». Уставный капитал составляет 359,9 млн руб., убыток за 2024 год — 1,3 млрд руб.

В начале 2026 года в суд было направлено дело генерального директора ОАО «Махачкалаводоканал», обвиняемого в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и неисполнении судебных актов (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

При этом процедура банкротства предприятия продолжается. Как сообщал «Ъ-Кавказ», в июне 2026 года в реестр требований кредиторов третьей очереди были включены новые требования к «Махачкалаводоканалу» на 164,8 млн руб. В частности, Минприроды Дагестана заявило требования на 133,2 млн руб., ОАО «Махачкалатеплосервис» — почти на 18,3 млн руб., ФГБУ Управление «Дагмелиоводхоз» — на 13,3 млн руб.

Валерий Климов