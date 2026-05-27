От энергетиков требуют подпитать казну

В Екатеринбурге суд начал рассматривать третий иск Генпрокуратуры об изъятии имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, а также членов их семей. Ранее в доход государства была обращена принадлежавшая предпринимателям «Корпорация СТС» стоимостью около 140 млрд руб., позже суд конфисковал их активы еще на 40 млрд. Сейчас речь идет о недвижимости, автомобилях и денежных средствах на банковских счетах, полученных в том числе за счет незаконных доходов от их бывших активов. По данным “Ъ”, финальная сумма исковых требований пока не уточнена.

Предприниматели Артем Биков (справа) и Алексей Бобров

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Предприниматели Артем Биков (справа) и Алексей Бобров

Судебный процесс по третьему иску, касающемуся изъятия в доход государства имущества крупных уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, стартовал 27 мая в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Сразу после начала заседания представители Генпрокуратуры обратились к суду с ходатайством о закрытии процесса, мотивируя это тем, что фабула нового искового заявления основывается на данных, содержащихся в двух предшествующих исках. Два первых процесса проходили за закрытыми дверями. Суд просьбу надзора удовлетворил. Заседание в закрытом режиме продолжалось до самого вечера.

Как сообщали ранее в пресс-службе судов Свердловской области, на этот раз надзорное ведомство намерено изъять в доход государства имущество ответчиков, которое они получили незаконным путем, в том числе на доходы от конфискованных ранее предприятий. Речь идет о земельных участках, других объектах недвижимости, автомобилях и денежных средствах на банковских счетах.

Ответчиками по делу проходят 18 физических лиц, среди них сами Артем Биков, Алексей Бобров (находится под следствием), члены их семей Борис, Кирилл и Ирина Биковы, Людмила Боброва, а также бывший генеральный директор «Облкоммунэнерго» (изъято по одному из предыдущих исков в доход РФ) Дмитрий Буданов (числится в розыске по уголовному делу), экс-депутаты думы Нижневартовска (ХМАО-Югра) Павел и Юрий Елины, глава ТЭА Ирина Демидович, председатель правления «Агропромкредита» Василий Корнев, экс-глава Минимущества Свердловской области Алексей Пьянков, бывший топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных (находится под следствием) и другие. В качестве третьих лиц заявлены компании «КМВ-Сервис», «Олимп», «Термы», «Клевер инвест». Первая компания базируется в Ставропольском крае и специализируется на розничной продаже алкоголя, «Олимп» зарегистрирован в Железноводске, связан с несколькими управляющими компаниями из Московской области, фирма «Термы» работает в сфере физкультурно-оздоровительных услуг. «Клевер инвест» является застройщиком из Тюменской области.

Как ранее сообщал “Ъ”, в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства основной актив Артема Бикова и Алексея Боброва — «Корпорацию СТС», капитализация которой составляла почти 140 млрд руб. В ее состав входило 38 компаний, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики на территории Уральского федерального округа.

Тогда в иске Генпрокуратуры речь шла, в частности, о незаконной приватизации госимущества «Облкоммунэнерго», которое до этого принадлежало региону.

Надзорное ведомство доказало в суде, что бизнесмены получили активы благодаря протекции экс-министра по управлению госимуществом региона Алексея Пьянкова (занимал пост в 2012–2016 годах) и бывшего министра по энергетике и ЖКХ Николая Смирнова (2011–2025 годы).

Второй иск касался предприятий, которые находились на территории нескольких регионов. В ноябре 2025 года в доход государства перешли акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб. Суд установил, что компании также были получены незаконным путем благодаря связям предпринимателей во властных структурах.

После подачи исков многие ответчики попали под уголовное преследование, в том числе Алексей Бобров, Татьяна Черных и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Им предъявили обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие ответчики также стали фигурантами других уголовных дел. Например, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов обвинялся во взятках (ст. 290 УК РФ, был приговорен к пяти годам условно), а Алексей Пьянков — в создании организованной группы с целью «материального обогащения» из сотрудников министерства и своих знакомых (освобожден от уголовного преследования в связи с участием в СВО).

Артем Путилов, Екатеринбург