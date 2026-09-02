«Один схватил за волосы, а второй вылил кислоту прямо в лицо»

Прошло 27 лет с момента нападения на 17-летнюю победительницу конкурса «Краса Сочи» Элеонору Кондратюк. 2 сентября 1999 года в поселке Дагомысе двое мужчин выследили девушку и облили ее серной кислотой. Следствие установило, что нападение организовал адлерский криминальный авторитет Рубен Григорян. Подробнее — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Элеонора Кондратюк училась в 11-м классе городской школы №76 и незадолго до нападения победила в конкурсе «Краса Сочи». После этого тогда еще 35-летний Рубен Григорян, которого следствие называло лидером адлерской группировки рэкетиров, стал оказывать девушке знаки внимания. Элеонора его ухаживания не приняла, после чего, согласно материалам дела, поклонник решил отомстить ей.

По данным следствия, для нападения криминальный авторитет нанял жителей Абхазии Адгура Гочуа и Романа Дбара. В разных материалах размер вознаграждения исполнителям указывался как $2 тыс. и $3 тыс. Транспорт, жилье и кислоту для них обеспечили Артем Восканян и Богос Нубарян.

Как установило следствие, организатор накануне преступления уехал в Ярославль и руководил подготовкой по телефону. Участники группы закодировали ключевые фразы. Фраза «облить кислотой» звучала как «привезти мандарины», а самого Рубена Григоряна в разговорах называли Игорем.

Для нападения злоумышленники подготовили 92-процентный раствор серной кислоты. Они предварительно проверяли действие химического вещества на собственной коже. После того, как от капли раствора у одного из участников образовалась обширная язва, они решили, что концентрация подходит. Кислоту перелили в банку с широкой горловиной и легко открывающейся крышкой.

2 сентября 1999 года Элеонору Кондратюк подстерегли в городском сквере в Дагомысе. По словам пострадавшей, «один из нападавших схватил ее за волосы и запрокинул голову, а второй вылил кислоту в лицо». В результате были поражены глаза, дыхательные пути, кожа лица, шеи и плеч.

После нападения исполнители скрылись в Абхазии. На даче Восканяна они встретились после преступления. Роман Дбар сжег в мангале джинсы, на которые попали капли кислоты. Затем Восканян и его сообщники отвезли Дбара и Гочуа к границе с Абхазией.

Элеонору доставили в краевой ожоговый центр. Около полутора месяцев она не приходила в сознание. Впоследствии девушка перенесла около 200 операций. Зрение после нападения было утрачено.

Преступление получило большой общественный резонанс. Для поиска нападавших создали оперативно-следственную группу. Первыми задержали Артема Восканяна и Богоса Нубаряна. Следствие установило, что они обеспечили исполнителей жильем, транспортом и кислотой.

Рубена Григоряна объявили в федеральный и международный розыск. Позже оперативники выяснили, что он находился в Медвежьегорском районе Карелии. Его нашли после проверки пяти поселков и задержали у арендованной квартиры. Задержанный сопротивления не оказал, но вину отрицал. В Карелии он числился в бригаде лесорубов.

В марте 2000 года Восканяна приговорили к семи годам, Нубаряна — к шести годам колонии за пособничество в причинении тяжкого вреда здоровью Элеоноры Кондратюк. Также с них взыскали 150 тыс. руб. в пользу потерпевшей. Их заявления о том, что Рубен Григорян заставил их участвовать в преступлении угрозами и шантажом, суд не принял.

В 2000 году в Лазаревском начался процесс над инициатором преступного сговора. Из-за опасений самосуда охрану суда усилили. Защиту обвиняемого представлял Александр Бойченко, ранее работавший с ним в адлерском казино «Шанс».

Фигурант дела вину отрицал и заявлял, что стал жертвой оговора, и что причастны могут быть соперницы пострадавшей. Отец Элеоноры Евгений Кондратюк рассказал об угрозах после отказа дочери принять ухаживания. По его словам, обвиняемый угрожал сбросить девушку со смотровой башни на горе Ахун и пытался силой увезти ее из квартиры.

Показания Элеоноры зачитали в суде, поскольку врачи не разрешили ей присутствовать. Она письменно рассказывала об угрозах со стороны криминального авторитета. Сам обвиняемый продолжал настаивать на своей невиновности.

Гособвинитель Николай Медведев запросил для Григоряна 12 лет колонии. Судья Николай Трухан назначил ему 11 лет строгого режима. В приговоре суд указал на неизгладимое обезображивание лица, потерю зрения, особую жестокость и мучения потерпевшей. По иску отца Элеоноры с Григоряна взыскали 1,5 млн руб. Осужденный и его адвокат заявили о намерении обжаловать приговор.

Суд над Адгуром Гочуа, который был одним из исполнителей преступного заговора, начался позже. В 2001 году его нашли в Абхазии, где он вместе с женой работал в придорожном кафе. Гочуа выманили в Россию и арестовали. В июле 2001 года суд приговорил его к пяти годам строгого режима при запросе прокуратуры в 10 лет. Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

На новом процессе Рубен Григорян, который на тот момент уже отбывал свой 11-летний срок, выступил свидетелем. Он и Адгур Гочуа друг друга не признали. Другие свидетели не явились. Родственники Элеоноры просили переквалифицировать обвинение на покушение на убийство. Суд приговорил Адгура Гочуа к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Второй исполнитель Роман Дбар погиб в Абхазии во время криминальной разборки. По данным следствия, он с сообщниками похитил нескольких предпринимателей из Грузии и потребовал выкуп. Во время передачи денег родственники похищенных расстреляли участников преступления.

После основных судебных процессов Элеонора продолжила лечение. В Германии ей частично восстановили зрение и продолжили лечение поврежденного лица.

В 2000 году рассматривалась возможность пересадки Элеоноре роговицы ее погибшей сестры Юлии. Трансплантаты отправили из Сочи в Москву, а затем они должны были попасть в Германию. Однако из-за ошибки врачей глаза доставили без специального раствора, поэтому они оказались непригодны для пересадки.

В конце 2001 года сообщалось, что после операции в Германии Элеонора стала едва видеть одним глазом. Врачи предупреждали о риске отторжения донорской ткани. На ее лечение собирали деньги в разных странах. Элеонора отмечала, что добрых людей больше, чем злых.

В 2018 году вышла книга «Элеонора. Я выбрала жизнь», в которой она рассказала о нападении и последующем лечении. В том же году сообщалось, что следы ожогов стали менее заметными, а зрение на одном глазу удалось частично восстановить.

В 2019 году Элеонора рассказала СМИ, что после нападения долго не могла смотреть на себя в зеркало и тяжело переживала изменения во внешности. С ней работали психологи. Карьеру модели она продолжить не смогла.

Позже Элеонора стала логотерапевтом и начала консультировать пациентов, которым требуется посттравматическая реабилитация. Она вышла замуж и живет за границей.

Рубен Григорян отбыл 11-летний срок в Усть-Лабинской колонии. По данным СМИ, после освобождения он жил в Сочи, а позднее переехал за границу. У него есть жена и дети.

В декабре 2024 года стало известно о новом уголовном деле, в котором Григорян оказался потерпевшим. В 2020 году на АЗС в Адлере между ним и тремя знакомыми произошла ссора, переросшая в драку.

Участник конфликта напомнил ему о судимости за организацию нападения на Элеонору Кондратюк. После этого произошла драка. Изначально действия Роберта Аведяна, Галуста Кешишяна и Арутюна Кюляна квалифицировали как вымогательство в особо крупном размере. Затем обвинение переквалифицировали на хулиганство, а окончательно — на причинение легкого вреда здоровью.

Краснодарский краевой суд признал троих мужчин виновными по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Суд установил, что драка произошла во время ссоры и цели нарушить общественный порядок у обвиняемых не было. По неподтвержденным данным, после этого Рубен Григорян уехал из Сочи.

Мария Удовик