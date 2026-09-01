На производстве «Ветбиохим» началась проверка из-за «Мультикана»

Прокуратура и Россельхознадзор начали совместную проверку на предприятии производителя вакцины «Мультикан-8» «Ветбиохим». Об этом сообщается в соцсетях компании.

«С 31 августа на предприятии проходит совместная проверка Прокуратуры и Россельхознадзора. Компания "Ветбиохим" полностью открыта к взаимодействию с надзорными органами, предоставляются все необходимые материалы, документация и доступ к производственным мощностям»,— говорится в сообщении.

Проверка началась после сообщений о гибели собак в Ярославской и других областях. По мнению части владельцев животных, такой исход был связан с применением комплексной вакцины «Мультикан-8». Производитель «Ветбиохим» отозвал всю серию вакцины. Компания не исключила деструктивного вмешательства третьих лиц.

«В настоящий момент параллельно продолжается наша внутренняя работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Любые выводы должны быть основаны на результатах исследований, объективных данных и итогах проводимых проверок»,— уточнили в компании.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что по предварительным данным при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могла быть нарушена технология.

«Мультикан-8» применяется для профилактики у собак бешенства, чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов и лептоспироза.

Алла Чижова