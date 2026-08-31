В Ярославской области создадут реестр пет-френдли заведений

В Ярославской области формируют региональный реестр заведений, которые открыты для посещения с животными. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Уже собрана база почти из 400 объектов — отелей, ресторанов, баз отдыха и общественных пространств, готовых принимать гостей с домашними питомцами. В ближайшее время эти данные будут интегрированы в интерактивную карту»,— сказал министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов.

Работа ведется в рамках соглашения между правительством области и сетью зоомагазинов «Четыре Лапы», которое было подписано на ПМЭФ-2026. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что сотрудничество предполагает создание комфортной среды для владельцев домашних животных, в том числе для туристов.

Каких еще договоренностей областная делегация достигла на ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова