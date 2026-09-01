Отель в Угличе не смогли продать по сниженной в пять раз цене

Аукцион по продаже гостиничного комплекса на улице Островского в Угличе Ярославской области не состоялся из-за отсутствия желающих участвовать в торгах. Соответствующая информация отражена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Региональное правительство продает гостиницу с 2024 года, однако покупателей до сих пор не нашлось. Изначально отель продавали по начальной цене 953 млн руб. В последний раз имущество выставили уже за 389 млн руб. путем публичного предложения с минимальной ценой 194 млн руб.

В состав лота входили здание гостиницы площадью 7,3 тыс. кв. м, земельный участок площадью 1,3 гектара, а также все движимое имущество: мебель, бытовая техника и профессиональное оборудование, необходимое для работы гостинично-ресторанного комплекса. В здании 47 номеров, ресторан, тренажерный зал, бассейны и сауны. Однако пятикратное снижение цены, а также полугодовое продление срока приема заявок не привели к появлению желающих стать новым владельцем объекта.

В аналогичной ситуации тоже с 2024 года находилась гостиница в Ростове Великом. В этом году ее приобрел благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» ПСБ за 253 млн руб. До продажи оба отеля были в управлении сети «Азимут».

Алла Чижова