Гостиницу в Ростове Великом купит благотворительный фонд

Победителем торгов по продаже гостиницы на улице Окружной в Ростове Великом стал благотворительный фонд «Подари себе будущее» (учрежден ПСБ), предложивший за объект 253 млн руб. Соответствующая информация отражена на портале «ГИС Торги».

Торги состоялись 27 мая. Победитель процедуры был единственным участником.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пятиэтажный гостиничный комплекс вместе с земельным участком площадью 13,2 тыс. кв. м продавали с 2024 года в рамках плана приватизации. До продажи гостиница была в управлении сети «Азимут». За два года торги ни разу не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести объект. Ввиду этого началось снижение цены, которая в итоге упала в три раза.

Алла Чижова