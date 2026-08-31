На Восточном экономическом форуме запустили 5G

Сеть нового поколения покрывает ключевую зону мероприятия — «Улицу Дальнего Востока», включая выставочные павильоны регионов, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки. Зону 5G на площадке Xl Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке запустил МегаФон.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Технология 5G обеспечила организаторам форума возможность оперативной координации в период подготовки к мероприятию. В дни проведения гости и участники ВЭФ-2026 смогут пользоваться мобильным интернетом пятого поколения для быстрого обмена данными, трансляции видео в высоком разрешении и другими цифровыми сервисами, требующими высокой интернет-скорости и минимальной задержки.

Сеть 5G позволит журналистам оперативно рассказывать о событиях Восточного экономического форума. Скорости мобильного интернета, в тестовой зоне, в среднем выше на 20% по сравнению с сетями четвертого поколения, а пиковые могут достигать 900 Мбит/с.

«Запуск 5G в рамках Восточного экономического форума подтверждает высокий потенциал дальневосточных территорий и их стратегическую важность для развития телеком-отрасли России. ВЭФ — одна из самых технологически продвинутых деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы стратегического развития регионов, в том числе цифровой трансформации», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

ВЭФ — ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году главная тема форума «Дальний Восток — развитие во благо людей». Деловая программа мероприятия включает более 70 сессий, объединенных в тематические треки. Форум проводится во Владивостоке на острове Русский с 2015 года.

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