Квартальнов оценил встречу «Локомотива» и «Авангарда» на предсезонке

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов назвал матч против омского «Авангарда» в рамках предсезонного турнира Кубка Блинова боевым. Его комментарий приводит сайт КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Боевая игра получилась, мы имели хорошие шансы, в концовке тоже могли забить. Минус в том, что пятиминутное большинство провели бездарно, но оно вообще не работало сегодня, в отличие от прошлой игры. Конечно, это принципиальное противостояние с "Авангардом", подоплека есть. Но есть группа команд, с которыми такая же ситуация»,— сказал Квартальнов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» уступил «Авангарду» со счетом 1:2. Победителя выявила серия буллитов, в которой единственную шайбу забросил молодой игрок омичей Глеб Бурлака. «Локомотив» и «Авангард» встречались в плей-офф три сезона подряд.

Алла Чижова