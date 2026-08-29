«Локомотив» уступил «Авангарду» на Кубке Блинова

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл омскому «Авангарду» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова со счетом 1:2. Исход игры решила серия буллитов.

Счет был открыт на 2-й минуте матча: нападающий ярославской команды Артур Каюмов реализовал большинство. Почти сразу «железнодорожники» вновь получили возможность разыграть лишнего, однако в итоге пропустили. Счет на 4-й минуте матча стал 1:1. Игроки обеих команд в первых двух отрезках матча регулярно нарушали правила, что приводило к игре в неравных составах. Однако счет остался прежним до конца и основного времени, и овертайма. В серии буллитов победу «Авангарду» принес молодой нападающий Глеб Бурлака.

Это первое поражение «Локомотива» на предсезонном турнире в этом году. В двух предыдущих играх — против «Нефтехимика» и «Сибири» — ярославцы выигрывали. Последний матч Кубка Блинова состоится 30 августа. В этот день «железнодорожники» сыграют с «Северсталью».

«Локомотив» и «Авангард» в последний раз встречались в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Тогда ярославцы, уступая в счете и находясь в 33 секундах от вылета из плей-офф, смогли сравнять и в итоге вырвать победу в игре, а затем, в седьмом матче, — и в серии.

Алла Чижова