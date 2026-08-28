Расширение еще одного участка М-8 под Ростовом начнется в сентябре

В начале сентября подрядчик АО «ВАД» приступит к капитальному ремонту 15 км трассы М-8 в Ярославской области — с 165-го по 180-й км, от деревни Слободки в Переславль-Залесском округе до деревни Копорье в Ростовском округе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На указанном участке дорога будет расширена с двух до четырех полос. Специалисты обновят инженерные коммуникации, смонтируют систему водоотведения с очистными сооружениями, заменят водопропускные трубы. Вдоль дороги установят ограждения от диких животных.

На ремонтируемом отрезке поставят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерные ограждения. В населенных пунктах сделают освещение и тротуары, установят автобусные павильоны и светофоры на пешеходных переходах. Цена контракта составила 7,2 млрд руб. Работы завершат к октябрю 2028 года.

На время ремонта на дороге сделают уширение с ограничением скорости. Перекрывать движение по трассе не будут. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик АО «ВАД» также занимается расширением М-8 с 195-го по 201-й км, в районе сел Львы и Песочное в Ростовском округе. Ремонт планируют завершить осенью 2026 года.

«После выполнения обоих проектов расчетная скорость движения на участке трассы общей протяженностью более 21 км будет увеличена до 120 километров в час»,— сообщили в правительстве области.

Алла Чижова