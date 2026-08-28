В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности

На территории Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 28 августа в 15:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим ввели в регионе в 5:32. За время его действия над территорией области сбили 67 украинских беспилотников. По данным СКР, в Ярославском округе дрон сдетонировал вблизи рейсового автобуса, пострадали люди. В областной столице в результате удара по жилому дому пострадала местная жительница. Всего, по информации Михаила Евраева, в результате атаки на регион один человек погиб, 27 пострадали.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Следователи работают на местах происшествий.

Главное об атаке БПЛА на Ярославскую область — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова