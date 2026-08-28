СКР возбудил дело о теракте по факту атаки БПЛА на Ярославскую область

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Ярославском муниципальном округе БПЛА сдетонировал вблизи рейсового пассажирского автобуса, погиб один человек, есть пострадавшие. В Ярославле вследствие удара по жилому дому ранения получила мирная жительница, также повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома»,— прокомментировала госпожа Петренко.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что всего в результате атаки БПЛА в регионе пострадали 27 человек, в том числе 10 — в автобусе. Официальный представитель ведомства сообщила, что следователи проводят неотложные мероприятия на местах происшествия. Действиям причастных к терактам дадут уголовно-правовую оценку.

Главное об атаке БПЛА на Ярославскую область — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова