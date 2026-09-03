Тихая гавань

Восточный экономический форум (ВЭФ) впервые прошел во Владивостоке в 2015 году. Главная его цель — развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе — судя по заявленной программе ВЭФ-2026, не изменилась. Изменился контекст форума. Стали видны результаты программы территорий опережающего развития. Заработали мастер-планы развития городов, о чем рассказал «Деньгам» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорит, что впервые за 30 лет в регионе остановлен отток населения. Темпы роста инвестиций превышают общероссийские в 1,5 раза, а доля ДФО в общероссийских инвестициях в основной капитал в прошлом году впервые превысила 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

События этого лета в европейской части страны — бензиновые проблемы, подстегнувшие интерес к электрокарам и гибридам, трудности маркетплейсов, скорректировавшие тренды на рынках страхования и складской недвижимости,— изменили отношение россиян к Дальнему Востоку, к его роли в экономике России. Для предпринимателей и инвесторов настало время разворота на Дальний Восток, что выглядит тихой гаванью с преференциями для финансов и бизнеса. Об этом — форум и сентябрьский номер «Денег». Впрочем, мы не забыли и о наших восточных соседях — проанализировали финансовые потрясения в Японии и опыт становления рыночных отношений в Китае.

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