«Дальний Восток — территория новых возможностей России»

Накануне открытия Восточного экономического форума на вопросы «Денег» ответил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он рассказал о том, как сегодня меняется роль региона в экономике и международных торговых отношениях России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

— Несколько лет назад в России заговорили о «развороте на Восток», по большей части имея в виду замену европейских экономических партнеров индийскими и китайскими. На ваш взгляд, происходит ли «разворот на Дальний Восток» в масштабах страны? Возрастает ли роль Востока России? В чем это выражается?

— Еще в 2013 году президент России назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Это не только реакция на внешние ограничения, но и более глубокий процесс, связанный с изменением экономической географии, учитывающий ресурсный потенциал макрорегиона, его геостратегическое значение, близость к наиболее динамично развивающимся экономикам мира.

Сегодня с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуют проекты более 3 тыс. инвесторов. Объем заявленных инвестиций достиг почти 16 трлн руб., фактически вложено уже 6,8 трлн. К 2030 году доведем объем вложенных инвестиций до 12 трлн руб.

За десятилетие на Дальнем Востоке сформирована база для дальнейшего экономического роста. Речь идет не только о новых предприятиях, но и о транспортной и энергетической инфраструктуре, новых технологиях, кадрах и механизмах привлечения инвестиций. Это позволяет региону отвечать на технологические и геополитические вызовы и одновременно использовать новые возможности, в том числе для реализации совместных с азиатскими партнерами проектов, выхода с дальневосточной продукцией на глобальные рынки.

— На что направлены инвестиции?

— В первую очередь на создание новой промышленной базы. Дальний Восток становится инвестиционным плацдармом не только для логистики, но и для газохимии, горнодобывающей промышленности, судостроения, сельского хозяйства, туризма и других отраслей.

О масштабах процесса говорят конкретные результаты: создано более 190 тыс. новых рабочих мест, введено в эксплуатацию свыше 1,118 тыс. предприятий.

На Дальнем Востоке формируется один из крупнейших в мире кластеров газопереработки и производства базовых полимеров, который объединяет Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс.

В Приморском крае построен Находкинский завод минеральных удобрений. После выхода на проектную мощность предприятие войдет в число пяти крупнейших производителей метанола и карбамида в России.

Создана и развивается судостроительная верфь «Звезда» — крупнейший современный судостроительный комплекс страны, который формирует в России новую компетенцию в строительстве крупнотоннажных судов.

Реализуются крупные горнодобывающие проекты. Один из наиболее масштабных — Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке. В Хабаровском крае развивается Малмыжский горно-обогатительный комбинат. На Малмыжском месторождении сосредоточено около 8% запасов меди России. Здесь же работает Амурский гидрометаллургический комбинат, перерабатывающий золотосодержащие руды двойной упорности. В Забайкальском крае осваивается Удоканское месторождение — одно из крупнейших в мире месторождений меди.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке дадим старт ряду новых проектов, реализуемых при поддержке государства. Особое внимание будет уделено развитию и внедрению технологий. Разработан проект новой Стратегии развития Дальнего Востока. Следующий этап связан с наращиванием добычи и глубокой переработки полезных ископаемых, созданием высокотехнологичных производств в радиоэлектронике, авиа- и судостроении, биотехнологиях и других перспективных отраслях.

— Как оцениваете эффективность программы территорий опережающего развития?

— За последнее десятилетие Дальний Восток почти на треть превзошел среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций, промышленного производства и жилищного строительства. Важную роль в этом сыграли территории опережающего развития.

Сегодня на Дальнем Востоке работают 16 ТОР. В них зарегистрировано более 900 резидентов, реализующих инвестиционные проекты общим объемом свыше 8 трлн руб.

По поручению президента России разрабатывается Единая ТОР для Дальнего Востока и Арктики — специальный правовой контур с унифицированным набором льгот и преференций. С 2027 года он объединит действующие меры поддержки, что упростит отбор проектов и ускорит их запуск. При этом для действующих резидентов преференциальных режимов условия реализации проектов будут сохранены.

— Как оцениваете интеграцию российского Дальнего Востока в экономику Юго-Восточной Азии? Насколько западные санкции мешают этим процессам?

— Сегодня Дальний Восток — территория, через которую Россия получает новые возможности для торговли, промышленной кооперации и экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

С участием иностранных инвесторов и с использованием механизмов государственной поддержки в ДФО реализуются 133 проекта общим объемом 1,2 трлн руб. Более 80% иностранных инвестиций приходится на Китай. Совместные проекты реализуются в логистике, сельском хозяйстве, добыче и переработке полезных ископаемых.

За последние восемь лет товарооборот Дальнего Востока с КНР вырос почти в 2,5 раза. Этому способствует новая трансграничная инфраструктура. Уже работают автомобильный мост Благовещенск—Хэйхэ и железнодорожный мост Нижнеленинское—Тунцзян. По этим транспортным коридорам ежегодно перевозятся десятки миллионов тонн грузов. Одновременно расширяются БАМ и Транссиб. Продолжается работа по увеличению их провозной способности до 270 млн тонн в год.

В этом году запущен новый механизм: международные территории опережающего развития. Для высокотехнологичных проектов промышленной кооперации с участием зарубежных партнеров предусмотрен дополнительный набор мер поддержки. Рассматриваем пилотные проекты в машиностроении, микроэлектронике, автомобилестроении и других отраслях.

Резидентами МТОР смогут стать новые российские юридические лица с объемом инвестиций от 500 млн руб. Для них предусмотрены нулевая ставка налога на прибыль в федеральный бюджет сроком до 10 лет, пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и гарантии стабильности условий на срок до 15 лет.

Среди дополнительных мер поддержки — возможность создания дополнительного филиала иностранного банка, привлечение иностранной рабочей силы без квот, обеспечение необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставление земельных участков и другие меры.

Что касается санкций, они ускорили структурные изменения и усилили экономические связи России с Азией. Бизнес перестроил логистику, начал искать альтернативные рынки и поставщиков, а также активнее инвестировать в развитие отечественных решений.

— Как оцениваете эффективность мастер-планов развития городов Дальнего Востока? Сколько это будет стоить и каких результатов ожидаете?

— Мастер-планы развития 25 дальневосточных городов разработаны по поручению президента России. Всего предусмотрено более тысячи проектов общей стоимостью 3,6 трлн руб.

На реализацию мастер-планов направляется не менее 5% средств в рамках государственных программ. Их мероприятия включены в национальные проекты, предусмотрены отдельные лимиты казначейских инфраструктурных кредитов.

Сегодня 45% объектов, предусмотренных мастер-планами, уже находятся в стадии строительства или проектирования: 384 объекта строятся, 88 проектируются. Более 20% объектов уже введены в эксплуатацию.

В частности, построены аэропорты в Благовещенске, Улан-Удэ, Магадане и Петропавловске-Камчатском, набережная и детский технопарк в Комсомольске-на-Амуре, первая очередь нового горнолыжного комплекса в Приморье, городской центр «Трибуна Холл» в Благовещенске, парк «Маяк» в Магадане, стадионы в Улан-Удэ и Тынде, поликлиники во Владивостоке и Улан-Удэ и многие другие востребованные объекты.

Главный эффект от мастер-планов — изменение качества жизни и экономики городов. Это новые рабочие места, современное жилье, благоустроенные общественные пространства, новые социальные и туристические объекты.

Дальневосточные города становятся привлекательнее и для тех, кто уже здесь живет, и для специалистов, которых мы привлекаем из других регионов. Эти изменения люди видят на практике. И все больше наших соотечественников рассматривают Дальний Восток как место, где можно строить карьеру, создавать бизнес и жить.

Михаил Малыхин