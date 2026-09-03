Великий исполнитель

12 августа 2026 года в Пекине на 98-м году жизни скончался Чжу Жунцзи. В ходе начатых Дэн Сяопином в Китае реформ Чжу Жунцзи внес огромный вклад в создание «социализма с китайской спецификой», в котором рынок и частный капитал сочетаются с сильным государственным контролем, коммунистической идеологией и плановой стратегией развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжу Жунцзи на встрече с журналистами

Фото: Larry Chan / Reuters Чжу Жунцзи на встрече с журналистами

Фото: Larry Chan / Reuters

Мэр Шанхая

В декабре 1987 года заместителем секретаря Шанхайского горкома Коммунистической партии Китая (КПК) был назначен заместитель председателя Государственной экономической комиссии КНР Чжу Жунцзи. Это на первый взгляд ничем не примечательное номенклатурное событие имело глобальные последствия. Чжу Жунцзи переехал из Пекина в Шанхай и в придачу к должности замсекретаря горкома 25 апреля 1988 года занял пост мэра.

Шанхаю предстояло стать опытной лабораторией экономических реформ, а мэру Чжу — ее руководителем.

В июне 1989 года на четвертом пленуме ЦК КПК 13-го созыва, состоявшемся после трагических событий на площади Тяньаньмэнь, Чжао Цзыян был снят с поста генерального секретаря ЦК КПК, а на его место был назначен секретарь Шанхайского горкома Цзян Цзэминь. В связи с переводом Цзян Цзэминя в Пекин Чжу в августе 1989 года занял должность секретаря горкома, совмещая ее с постом мэра.

В принятом в ноябре 2021 года программном документе «Резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии» отмечается, что именно в это время «были намечены задачи и основные рамки реформы по созданию системы социалистической рыночной экономики».

Чжу Жунцзи (1928–2026) Чжу Жунцзи родился в Чанше, провинция Хунань. В 1951 году окончил электротехнический факультет Университета Цинхуа по специальности «производство электрооборудования» и начал карьеру в государственных органах экономического планирования. В 1958 году, во время кампании против «правых», Чжу ошибочно был причислен к «правым» и исключен из КПК. В годы «культурной революции» был направлен на трудовое перевоспитание в «школу кадров 7 мая». В 1978 году Чжу реабилитирован и восстановлен в партии. В 1983–1987 годах Чжу занимал пост заместителя председателя Государственной экономической комиссии КНР. В 1987 году назначен заместителем секретаря горкома КПК, с 1988 года одновременно занимал должность мэра Шанхая, в 1989 году стал секретарем горкома. В 1991 году назначен вице-премьером Государственного совета КНР, с 1993 года — первым вице-премьером. В 1993–1995 годах одновременно возглавлял Народный банк Китая. С 1998 по 2003 год — премьер Госсовета КНР. Покинув пост премьера, ушел из публичной политики.

В конце 1980-х Шанхай был крупнейшим промышленным городом Китая, но уступал Шэньчжэню, Гуанчжоу и другим городам юга страны по темпам роста экономики, развитию негосударственного сектора, притоку иностранного капитала. При этом Шанхай был одним из главных доноров центрального бюджета. Чжу Жунцзи предстояло изменить эту ситуацию.

Исторический Шанхай лежит на западном берегу реки Хуанпу. К моменту назначения Чжу Жунцзи на пост мэра власти города уже несколько лет обсуждали идею развития восточного берега — Пудуна. В Пудуне были портовые и промышленные сооружения, малоэтажные жилые дома, но в паре километров от берега начинались рисовые поля и огороды. В 1989 году основным средством переправы через реку были паромы. Еще было два тоннеля и строился первый мост.

Новый мэр воплотил концепцию развития Пудуна в конкретную программу действий. 23 июля 1988 года Чжу, выслушав доклад рабочей группы, сформулировал основные установки проекта. Район на восточном берегу должен был стать «надеждой нового Шанхая», самой современной частью города. Но начинать следовало с реконструкции транспортной инфраструктуры всего Шанхая, в том числе способов переправы через Хуанпу.

Чжу предложил и особый механизм управления. Городская власть должна была заниматься планированием и координацией, а застройку Пудуна вести коммерческим способом, создавая для этого специализированные девелоперские и консультационные компании, в том числе с привлечением иностранного капитала.

В апреле 1990 года политбюро ЦК КПК одобрило проект. От центральной власти Чжу добился также особого экономического режима. Иностранным компаниям было разрешено инвестировать в аэропорты, порты, железные и автомобильные дороги, электростанции, открывать банки и предприятия сферы услуг. В Пудуне было разрешено создание бондовой зоны (товары, ввозимые и вывозимые из бондовой зоны, освобождаются от импортных и экспортных пошлин, а процедуры таможенного контроля упрощены). Налоговые поступления Пудуна должны были оставаться в районе и направляться на его дальнейшее развитие. Для производственных предприятий с иностранным капиталом устанавливалась льготная система налогообложения.

Еще в июне 1988 года в Шанхае была создана комиссия по иностранным инвестициям, которую возглавил сам Чжу. Он кардинально упростил систему согласования иностранных проектов, для которых могло требоваться до 126 ведомственных печатей. Чжу потребовал свести все процедуры к «одной большой печати» — единому и быстрому механизму согласования.

Пудун сегодня — современный финансовый и деловой центр. Телебашня «Жемчужина Востока», самые известные шанхайские небоскребы, Шанхайский Диснейленд — все эти шанхайские достопримечательности находятся в Пудуне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С шанхайской набережной Бунд (Вайтань) открывается роскошный вид на футуристические небоскребы района Пудун

Фото: Aly Song / Reuters С шанхайской набережной Бунд (Вайтань) открывается роскошный вид на футуристические небоскребы района Пудун

Фото: Aly Song / Reuters

Перевод в Пекин

В апреле 1991 года Чжу Жунцзи был назначен вице-премьером Госсовета КНР, в октябре 1992 года стал членом политбюро и постоянного комитета политбюро ЦК КПК, в июне 1993 года — назначен на пост председателя Народного банка Китая, сохранив при этом пост вице-премьера.

Одной из первых проблем, решение которой ему было поручено, была так называемая треугольная задолженность — длинные цепочки просроченных взаимных платежей между предприятиями.

Это выглядело примерно так. Власти какого-то города решили построить завод А. Смета выросла, часть бюджетных ассигнований не поступила, банковский кредит удалось получить в меньшем размере, чем планировалось. Оборудование для будущего завода А поставил машиностроительный завод Б, но денег не получил. Поэтому Б не может заплатить за сталь металлургическому комбинату В, а тот не может оплатить уголь, полученный от угольной компании Г, а та не может расплатиться за перевозку угля по железной дороге и так далее. При этом участники цепочки не могут платить по банковским кредитам.

Выступая на национальной конференции по урегулированию треугольной задолженности 3 сентября 1991 года, Чжу Жунцзи охарактеризовал главную причину проблемы так: «Основной источник треугольной задолженности заключается в том, что государственные ведомства, местные органы власти и предприятия слепо реализуют строительные проекты в погоне за быстрым ростом, что приводит к масштабному дефициту инвестиций в основные фонды».

Для решения проблемы Чжу решил не просто погашать долги, а устранить их первопричину — разобраться с инвестпроектами. Выделяя деньги на погашение долгов, государство запрещало получателю свободно распоряжаться ими. Оставить предприятию можно было не более 10%, остальное требовалось направить на погашение задолженностей. Деньги шли через специальные банковские счета, а банки должны были проконтролировать их дальнейшее движение по цепочке. Если после погашения долгов у предприятия оставались свободные средства, банк забирал их для погашения кредита.

За 1991–1992 годы государство направило на расчистку 55,5 млрд юаней, но так как погашение долгов проходило по цепочке, то в результате была ликвидирована задолженность на сумму 219 млрд юаней.

Пока шла борьба с одним кризисом, стал назревать другой — экономика начала перегреваться. В начале 1992 года Дэн Сяопин совершил поездку по южным районам Китая. Он призвал местные власти не бояться быстрых преобразований. Власти провинций и городов стали стремиться как можно быстрее добиться высоких темпов экономического роста. Строились новые предприятия, офисные и жилые здания, дороги, создавались «зоны экономического развития». Предприятия расширяли производство. Средства вкладывались также в спекулятивные операции на бирже и на рынке недвижимости. Развернулась настоящая борьба за инвестиции. Распространились нелегальные банковские займы и привлечение средств в обход банков. Быстрый рост экономики сопровождался ростом цен.

В июне 1993 года ЦК КПК и Госсовет приняли документ под названием «Мнения о текущей экономической ситуации и усилении макроэкономического регулирования», известный как «16 мер». Дополнительные меры были приняты Чжу в июле в качестве главы Народного банка КНР. В числе мер были: ограничение денежной эмиссии и общего объема банковского кредитования, прекращение незаконного кредитования и наведение порядка в банковском секторе, повышение привлекательности сбережений с помощью роста процентных ставок. Предписывалось также пересмотреть уже начатые инвестиционные проекты, жестко ограничить новые, навести порядок на рынке недвижимости, усилить сбор налогов, стабилизировать валютный рынок и сдерживать рост цен.

В результате уже к 1996 году Китай достиг «мягкой посадки» — быстрый экономический рост продолжился, а инфляция снизилась. Рост ВВП в 1992 году составлял 14,2%, в 1996 году — 10%. Инфляция с рекордных 24,1% в 1994 году опустилась в 1996 году до 8,3%.

Перестройка системы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

1994 год стал для Чжу Жунцзи одним из важнейших в его карьере реформатора — годом перестройки механизмов китайской экономики.

Главной была реформа отношений между центральным бюджетом и региональными бюджетами. В 1980-е провинциальным властям предоставлялось больше финансовой самостоятельности — для стимулирования экономического роста. Рост был, но в центр стало поступать меньше денег. В 1993 году бюджетные доходы государства составляли лишь 12,3% ВВП. Это осложняло возможности проведения центром макроэкономической политики и финансирования общенациональных программ.

Чжу полностью пересмотрел отношения центра с провинциями. С 1 января 1994 года все основные налоги были разделены на центральные, местные и совместные. Таможенные пошлины и налог на потребление — центральные, значительная часть местных налогов оставалась в регионах; новый налог на добавленную стоимость делился в пропорции 75% — центру и 25% — местным бюджетам. Была изменена и налоговая система в целом — основой косвенного налогообложения стал НДС, дополненный налогом на потребление и налогом с предпринимательской деятельности; был унифицирован налог на прибыль государственных предприятий.

Также была проведена валютная реформа. До 1994 года в Китае фактически существовало два курса юаня: сильно заниженный официальный курс (в конце 1993 года — около 5,8 юаня за доллар) и рыночный (около 8,7 юаня за доллар). С 1 января 1994 года был введен единый плавающий курс, основанный на спросе и предложении, поэтому близкий к прежнему рыночному. Была отменена система валютных квот для китайских предприятий, введена продажа и покупка валюты через банки. Был создан единый межбанковский валютный рынок. Это благотворно повлияло на внешнюю торговлю. В декабре 1996 года была введена конвертируемость юаня по текущим операциям.

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В 1994 году было создано три специализированных государственных института — Китайский банк развития (CDB), Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития сельского хозяйства Китая. Первый занимается финансированием долгосрочных и масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, второй — экспортными и импортными операциями, зарубежными проектами и инвестициями, третий — государственными программами в сельскохозяйственной сфере.

В результате данных реформ центральное правительство получило возможность проведения общенациональной экономической политики и средства для ее проведения. Центр тяжести финансового управления сместился от провинций к центральному правительству.

Назначение премьером

В марте 1998 года Чжу Жунцзи стал премьером Государственного совета КНР. Одной из первых реформ стала перестройка структуры Народного банка Китая. Его территориальная структура повторяла административное устройство страны. 31 регион — 31 отделение. Это создавало опасную зависимость региональных отделений от местных властей. В ноябре 1998 года было объявлено о ликвидации всех провинциальных отделений. Вместо них было создано девять межпровинциальных отделений. Их границы не совпадали с границами отдельных провинций. Это усиливало вертикальное подчинение структур центробанка.

Азиатский кризис, начавшийся в 1997 году и продолжившийся в 1998-м, обрушил экономики соседних стран. Таиланд, Индонезия, Южная Корея девальвировали свои валюты. Власти КНР принципиально отказались девальвировать юань. Чжу сделал ставку на внутренний спрос. Банковские ставки за год были снижены трижды.

В августе 1998 года было принято решение о дополнительном выпуске гособлигаций на 100 млрд юаней ($12,1 млрд). Полученные средства были направлены главным образом на инфраструктуру — дороги, железные дороги, энергетику, водное хозяйство.

Кризис был использован как повод провести оздоровление «большой четверки» государственных коммерческих банков — Промышленно-торгового банка Китая (ICBC), Сельскохозяйственного банка Китая (ABC), Банка Китая (ВоС) и Строительного банка Китая (CCB).

В августе 1998 года Министерство финансов впервые выпустило 30-летние специальные государственные облигации на сумму 270 млрд юаней ($32,6 млрд) и направило эти средства на увеличение капитала четырех банков. Но одной докапитализации было недостаточно. На балансах этих банков оставалась огромная масса неработающих кредитов, выданных государственным предприятиям. В 1999 году были созданы четыре специализированные компании по управлению проблемными активами — АМС. Этим компаниям было передано по балансовой стоимости примерно 1,4 трлн юаней ($169 млрд) проблемных кредитов. АМС могли взыскивать задолженность, продавать имущество, реструктурировать предприятия-должники, превращать долги в доли в капитале предприятий-должников.

Одновременно с банковской реформой проводилась реформа государственных предприятий. Именно на их долю приходилась значительная часть плохих кредитов.

В 1999 году в интервью немецкой газете Die Zeit Чжу Жунцзи заявил: «Государственным предприятиям требуется лишь треть от нынешнего штата сотрудников… Я отказываюсь верить, что государственные предприятия не могут работать так же эффективно, как иностранные и частные компании».

В 1997 году на XV съезде КПК была поставлена задача — примерно за три года вывести большинство убыточных крупных и средних государственных предприятий из затруднительного положения и постараться к концу века создать на большинстве ключевых крупных и средних государственных предприятий современную систему управления. От управления небольшими хронически убыточными предприятиями государство должно было отказаться. Их можно было объединять, продавать, закрывать.

Официальный курс в отношении госпредприятий получил название «держать крупные, отпускать малые».

Чжу Жунцзи на посту премьера жестко придерживался этого принципа.

Только за 1998–2000 годы государственные предприятия сократили около 16 млн работников. Для многих это означало потерю не только рабочего места, но и прежней системы обеспечения жильем, медицинским обслуживанием, пенсией. Чтобы смягчить шок, была создана система социальной поддержки — пособия для работников, уволенных с госпредприятий, выплаты по безработице и помощь малоимущим городским семьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжу Жунцзи неоднократно бывал в России, а также встречался с представителями высшего российского руководства в КНР. На фото: президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи пожимают друг другу руки после встречи в Пекине 2 декабря 2002 года

Фото: Viktor Korotayev VK / RCS / Reuters Чжу Жунцзи неоднократно бывал в России, а также встречался с представителями высшего российского руководства в КНР. На фото: президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи пожимают друг другу руки после встречи в Пекине 2 декабря 2002 года

Фото: Viktor Korotayev VK / RCS / Reuters

С экономической точки зрения результат реформы госпредприятий стал заметен быстро. Если в 1998 году прибыль государственных и контролируемых государством предприятий составила 52,5 млрд юаней ($6,3 млрд), то в 1999 году она выросла до 99,8 млрд юаней ($12,1 млрд), а в 2000 году составила 239,2 млрд юаней ($28,9 млрд).

Была проведена и жилищная реформа. До этого в китайских городах госпредприятия и учреждения строили жилье и распределяли между своими сотрудниками за символическую плату. В июле 1998 года Государственный совет КНР постановил прекратить натуральное распределение нового жилья и постепенно заменить его денежным. Квартиру нужно было покупать за полную стоимость — используя личные накопления, субсидию работодателя, ипотеку. Одновременно была разрешена продажа существующих государственных квартир.

Все реформы Чжу на посту премьера были направлены на усиление контроля государства над финансовой системой, сохранение крупнейших госкорпораций; при этом система должна была работать по законам рынка. То есть реформы были направлены на создание того, что сейчас называют китайской социалистической экономикой или социализмом с китайской спецификой.

Вступление Китая в ВТО

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи и президент США Билл Клинтон на совместной пресс-конференции после переговоров, посвященных обсуждению заявки Китая на вступление в ВТО. Белый дом, Вашингтон, 8 апреля 1999 года

Фото: Reuters Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи и президент США Билл Клинтон на совместной пресс-конференции после переговоров, посвященных обсуждению заявки Китая на вступление в ВТО. Белый дом, Вашингтон, 8 апреля 1999 года

Фото: Reuters

Еще в 1986 году КНР подала заявку на восстановление своего статуса страны—участницы ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле). После создания Всемирной торговой организации (ВТО) переговоры продолжились — уже о вступлении в нее.

В марте 1999 года Чжу Жунцзи заявил, что переговоры идут уже 13 лет и их пора заканчивать. Китай, по его словам, достаточно далеко продвинулся в реформах, чтобы выдержать последствия открытия рынка, и готов ради вступления пойти на большие уступки.

Международная конкуренция для Чжу была средством ускорить внутренние преобразования. Для вступления в ВТО необходимо было внести множество изменений в законодательство, снизить таможенные тарифы, отменить квоты и лицензии на импорт, открыть для иностранного капитала рынки телекоммуникаций, банковский и страховой сектор.

В апреле 1999 года Чжу отправился в США, рассчитывая завершить наиболее важные двусторонние переговоры. Из выступления Чжу Жунцзи на совместной пресс-конференции с президентом США Биллом Клинтоном: «Если Китай хочет вступить в ВТО, хочет быть интегрированным в международное сообщество, то он должен играть по правилам игры. Китай не сможет этого сделать без уступок. Конечно, такие уступки могут оказать очень сильное влияние на национальную экономику Китая, на некоторые государственные предприятия, а также на китайский рынок. Но я могу с полной уверенностью сказать, что благодаря достижениям, достигнутым в процессе реформ и открытости, мы сможем выдержать это влияние. А конкуренция, возникающая в результате этого влияния, также будет способствовать более быстрому и здоровому развитию национальной экономики Китая».

Сторонам удалось договориться по большинству пунктов, но окончательного соглашения Клинтон не подписал. Было принято совместное заявление о продолжении переговоров.

В мае, после удара НАТО по китайскому посольству в Белграде, переговоры были прерваны и возобновились только в сентябре.

В ноябре 1999 года в Пекин прибыла американская делегация во главе с торговым представителем Шарлин Баршефски. По воспоминаниям министра внешней торговли Китая Ши Гуаншэна, переговоры шли «шесть дней и шесть ночей». Ши жил в своем кабинете, а в перерывах докладывал Чжу, после чего тот собирал членов правительства и обсуждал спорные пункты. На седьмой день премьер сам приехал в Министерство внешней торговли и сел за стол переговоров, чтобы обсудить последние нерешенные вопросы. 15 ноября 1999 года Китай и США подписали двустороннее соглашение об условиях китайского вступления в ВТО. Возможно, если бы не личное вмешательство Чжу, вступление Китая в ВТО было бы снова отложено.

Следующим крупным препятствием стал Европейский союз, который хотел получить от Китая дополнительные уступки сверх уже предоставленных США. Соглашение с ЕС было достигнуто в мае 2000 года. После этого оставались переговоры с остальными членами ВТО. 11 декабря 2001 года Китай стал 143-м членом Всемирной торговой организации.

Уход на покой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Reuters Фото: Jason Lee / Reuters

В марте 2003 года Чжу Жунцзи покинул пост премьера. Тремя годами ранее он сказал на пресс-конференции: «Я хочу надеяться хотя бы на то, что после моего ухода в отставку люди скажут: "Он был честным чиновником, а не коррумпированным". И я буду этим полностью доволен. Если же они будут немного великодушнее и добавят: "Чжу Жунцзи добился некоторых реальных результатов", я буду очень благодарен».

Алексей Алексеев