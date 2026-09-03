«Показатели развития Дальнего Востока превышают среднероссийские»

В начале августа заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались экономические преобразования в Дальневосточном регионе и подготовка к 11-му Восточному экономическому форуму. Накануне форума во Владивостоке «Деньги», в свою очередь, попросили Юрия Трутнева развернуто рассказать о достижениях и планах Дальнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

— Восточный экономический форум — событие не только федерального, но и международного масштаба. Чем форум уже помог российскому Дальнему Востоку и чем важен сейчас?

— В ДФО реализуется почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 15,9 трлн руб., 6,8 трлн из которых уже вложено в экономику, введено более 1114 предприятий, создано более 190,8 тыс. рабочих мест.

Большую роль в этом сыграл Восточный экономический форум. Только в 2025 году на ВЭФ было подписано более 300 соглашений на общую сумму более 6,1 трлн руб.

Решения, оказавшие большое влияние на жизнь дальневосточников, были приняты и озвучены президентом России на ВЭФ. С ВЭФ начались дальневосточная ипотека и гектар, мастер-планы развития городов, международные территории опережающего развития и преференциальный режим на Курилах, программы «Доступное арендное жилье» и «Приоритет-2030. Дальний Восток».

Именно благодаря этим решениям динамика основных показателей развития Дальнего Востока сегодня превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в 1,5 раза, по промышленному производству — на 20%, обрабатывающему — в 1,8 раза, объем строительных работ превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза.

В этом году тема форума звучит так: «Дальний Восток — развитие во благо людей». Большое внимание будет уделено обсуждению новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

На Дальнем Востоке начался масштабный проект по преобразованию городов. Эта глобальная работа проводится по поручению главы государства. Для 25 дальневосточных городов, в которых проживает 4,2 млн дальневосточников — половина населения макрорегиона, разработаны и утверждены мастер-планы. Их общая стоимость — 3,6 трлн руб. Такие деньги на Дальний Восток никогда не приходили. При этом 48% мероприятий мастер-планов сегодня уже обеспечены финансированием. 233 объекта на 83 млрд руб. построены, 384 находится в стадии строительства. Преобразование началось с аэропортов. Уже обновлены аэропорты в Улан-Удэ, Магадане, Елизово, Благовещенске. Обновляется социальная инфраструктура: ремонтируются и появляются новые школы, больницы, объекты культуры и спорта.

— Темпы роста привлечения инвестиций в ДФО сейчас в 1,5 раза выше среднероссийских. В прошлом году перевалили за 1 трлн руб. Чем Дальний Восток привлекает инвесторов?

— Благодаря решениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на Дальнем Востоке создана целая система преференций, включающая территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, преференциальный механизм на Курильских островах, государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, Арктическую зону Российской Федерации. Возникшая система обеспечила ускоренное развитие Дальнего Востока. По росту инвестиций, строительства, вводу жилья, росту промышленного производства сегодня Дальневосточный федеральный округ почти на 30% превышает среднероссийские показатели.

Планируется, что все префрежимы будут объединены в один общий, при этом условия для действующих резидентов сохранятся. Сейчас законопроект о создании Единой территории опережающего развития (ЕТОР) проходит межведомственное согласование. Новый механизм планируется запустить в 2027 году.

Если говорить о возможностях, которые будут доступны резидентам ЕТОР, то это льготы по налогу на прибыль, имущество организаций, земельному налогу — по аналогии с ТОР; пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) также по аналогии с ТОР при соблюдении ряда условий; понижающий коэффициент для налога на добычу полезных ископаемых и другие. Дополнительным механизмом поддержки резидентов ЕТОР станут административные преференции. Среди них — предоставление земельных участков на льготных условиях; обеспечение инфраструктурой на инвестплощадках АО КРДВ; применение режима свободной таможенной зоны; возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот; возможность применения экспериментальных правовых режимов и др.

Отдельным инструментом станут международные территории развития. Это новый инструмент привлечения масштабных совместных проектов с партнерами из дружественных стран. Их основная задача — развитие производств с высокой добавленной стоимостью и привлечение крупных иностранных инвестиций в экономику ДФО. Закон предусматривает расширенные гарантии и преференции для инвесторов. Сейчас рассматриваются пилотные проекты в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области.

— В России был провозглашен «разворот на Восток». На ваш взгляд, происходит ли при этом «разворот на российский Дальний Восток» — речь идет, как минимум, о грузопотоке?

— Прежде всего увеличился объем грузоперевозок. По итогам 2025 года экспортные перевозки грузов по Восточному полигону (БАМ и Транссиб) выросли на 6,5% по сравнению с 2024 годом. Достигнутая провозная способность инфраструктуры сохранилась на уровне 180 млн тонн, а экспорт угля в восточном направлении достиг 118,4 млн тонн.

По поручению президента реализуются проекты строительства четырех крупных объектов Восточного полигона железных дорог: вторых Северомуйского, Кодарского, Кузнецовского тоннелей и железнодорожного моста через реку Амур. Объекты реализуются в рамках III этапа развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог и в совокупности с иными запланированными мероприятиями обеспечат провозную способность на уровне 270 млн тонн по итогам 2032 года.

Переориентация торговых потоков на рынки Азии стимулирует развитие Северного морского пути как альтернативы перегруженным сухопутным маршрутам (БАМу и Транссибу). Грузопоток по СМП за последнее десятилетие вырос практически в десять раз — до 38 млн тонн. Хотя, конечно, основу текущего роста грузопотока по СМП составляют не столько транзитные контейнеры, сколько вывоз сырья с северных месторождений в восточном направлении (в структуре перевозимых грузов 86% составляют углеводороды, 11% — генеральные грузы и контейнеры).

По поручению президента мы работаем над проектом развития Трансарктического транспортного коридора. Это единая система маршрутов, включающая в себя Северный морской путь, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры, которая обеспечит комплексное развитие территорий Арктической зоны Российской Федерации и Дальнего Востока, грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья России. Сейчас разработан проект финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора, целью которой является расчетное обоснование решений по развитию коридора на горизонте до 2040 года, включая формирование состава и количества флота. Инфраструктурные решения комплексного проекта закрывают три задачи: энергоснабжение опорных пунктов и месторождений, транспортная доступность и связанность территорий.

— Как продвигается программа «Гектар» на Дальнем Востоке? Довольны ли вы результатами?

— Программа «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике в этом году отметила свой десятилетний юбилей. Можно сказать абсолютно точно, что она популярна и востребована.

По состоянию на август 2026 года «гектар» на Дальнем Востоке получили 180 тыс. человек.

Все эти люди, жители ДФО и других регионов нашей страны, получили участки земли, чтобы построить на них жилье, возвести тепличный комплекс, гостиницу или пасеку, открыть свое производство или развивать туристический проект. Это значит, что эти люди закрепились на Дальнем Востоке, связали с ним свою жизнь.

Популярные виды использования участков:

52% — жилищное строительство индивидуальных жилых домов,

29% — сельское хозяйство,

7% — отдых и рекреация,

11% — предпринимательство.

Программа «Гектар» действует с 1 июня 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Реализацию программы в ДФО и Арктической зоне России курирует федеральный институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) (подведомственная организация Минвостокразвития). Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, далее до истечения срока участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление по программе «Гектар» проводится бесплатно через интернет.

— Перемены в ДФО последних лет влияют ли на уровень жизни и на отток населения?

— На Дальнем Востоке впервые за 30 лет изменились миграционные тенденции.

С 2021 года идет прирост населения. По уровню рождаемости третьих и последующих детей и доле многодетных семей Дальний Восток опережает среднероссийские показатели.

Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье. Коэффициент рождаемости в ДФО также выше среднероссийского (1,49 против 1,4).

Реализуется комплекс мер государственной поддержки семей с детьми. Действующий дальневосточный демографический пакет уже охватывает более 1 млн человек. Он включает выплату при рождении первого ребенка, увеличение дальневосточного материнского капитала на 30% и выплату 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребенка. В частности, выплатой в рамках программы «Миллион за третьего ребенка» уже воспользовались 7 тыс. семей.

За счет образовательной миграции и развития программы «Приоритет-2030. Дальний Восток» удалось на 22% сократить образовательный отток. Доля дальневосточных абитуриентов, поступивших в вузы Дальнего Востока в 2025 году, возросла с 62% до 74%. Спрос на высшее образование в ДФО со стороны абитуриентов из других регионов за год вырос в четыре раза. Лучшим студентам выплачивается специальная стипендия. 82% выпускников вузов Дальнего Востока остаются работать в ДФО.

Поддержка семей заложена в новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Подписаны не только инструменты для повышения рождаемости (так называемый дальневосточный демографический пакет, надбавки, льготы и так далее), но и меры по здоровьесбережению, укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры здорового образа жизни и здорового долголетия.

Отдельное внимание уделено развитию образования, культуры, креативных индустрий, молодежной политики, а также сохранению традиционного образа жизни, поддержке и устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Для макрорегиона, где проживают представители десятков коренных народов, это не только вопрос сохранения уникального культурного наследия, но и важная составляющая устойчивого развития территорий.

Все это будет работать на повышение миграционной привлекательности Дальнего Востока.

Если говорить о демографических показателях, то суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,8 (в 2024 году — 1,49), ожидаемая продолжительность жизни при рождении — до 81 года (с 69,8 в 2023-м).

— В этом году Дальний Восток стал лидером по темпам роста туризма, в том числе иностранного. Что, кроме очевидного — строительство гостиниц, баз отдыха, горнолыжных курортов, для этого делается?

— В 2025 году Дальний Восток посетили более 7,5 млн человек. За первое полугодие 2026 года гостиницы Дальнего Востока приняли уже 134,9 тыс. иностранных гостей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 77%.

При этом по отдельным регионам показатели еще выше: так, число иностранцев за первое полугодие 2026 года по сравнению с 2025-м выросло в Магаданской области и на Чукотке более чем в десять раз, в Амурской области — в пять раз, в гостиницах ЕАО и Якутии число иностранцев по сравнению с прошлым годом удвоилось.

Взрывному росту способствуют безвизовые соглашения. Ключевым целевым рынком являются страны Восточной и Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Китай. Введенная мера по безвизовому режиму для туристов из Китая дала большой импульс по развитию въездного турпотока на Дальний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

В рамках проекта «Тропы Дальнего Востока» в 9 регионах ДФО обустраивается 18 туристских маршрутов общей протяженностью 126,8 км. Проект финансируется на федеральные средства через президентскую дальневосточную единую субсидию.

Каждая тропа будет особенной, будет привлекательна по-своему. Как пример сочетания культуры, традиций и возможности совершить пешее путешествие по красивейшим местам можно сказать о тропе «Ставка Чингисхана» в Бурятии. На всем протяжении установлены работы всемирно известного скульптора Даши Намдакова: 12 статуй — символов восточного календаря — можно увидеть как на возвышенностях, так и в природных углублениях скальных пород. Кроме того, на тропе вас встретят элементы бурятской культуры — сэргэ (традиционный ритуальный столб-коновязь) и молитвенные флажки хии-морин.

Мы также пытается привлечь туристов с помощью тех, кто уже побывал на Дальнем Востоке и готов поделиться ощущениями от своих путешествий. В марте этого года стартовал четвертый сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений». Главный приз за лучшее видео конкурса составляет 3 млн руб. Опыт предыдущих сезонов конкурса показал, что он востребован как среди профессиональных путешественников, так и любителей активного отдыха. По итогам третьего сезона на суд жюри поступило 859 фильмов участников, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Чтобы стать участником, необходимо снять короткометражный фильм продолжительностью не более 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2027 года направить его нам. Видеопутешествия, снятые участниками, будут оцениваться профессиональным жюри, состоящим из экспертов в области туризма и медиа. Принять участие в конкурсе могут не только взрослые, но и дети с десяти лет (под руководством взрослых).

Михаил Малыхин