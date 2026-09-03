Золото показало высокий класс

Последний месяц лета оказался успешным для широкого круга финансовых инструментов. Самой прибыльной инвестицией стала покупка золота и паев ПИФов, на него ориентированных. Высокий доход обеспечили и валютные депозиты, которые, как и золото, выиграли от ускорившегося в августе ослабления рубля. Положительную динамику показали фонды рублевых облигаций и инструментов денежного рынка. В аутсайдерах остаются вложения в акции и паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные, хотя и среди них были прибыльные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Золото

Второй месяц подряд покупка золота стала самой доходной инвестицией месяца. По оценке «Денег», в августе вложения в него принесли 23,5%. Более успешной такая инвестиция была в марте 2022 года, когда на фоне стремительного взлета курса доллара (выше 120 руб./$) доход составил более 30%.

Высокий результат августа лишь отчасти был связан с валютной переоценкой, основной же вклад внес рост цены золота на мировом рынке. Во второй половине календарного месяца котировки драгметалла впервые с середины мая поднялись выше $4600 за тройскую унцию. По итогам торгов 24 августа цена остановилась на $4661,2 за унцию, прибавив за месяц более 15%. Эффект был усилен ростом курса доллара в России (на 7,4%).

Взлету цены золота способствовало улучшение ситуации на Ближнем Востоке на фоне переговоров Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе. Это снизило риски энергетического шока и положительно сказалось на ожиданиях относительно сентябрьского решения ФРС США. По данным FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки ФРС США в сентябре за месяц снизилась с 78% до 40%. Эффект был ускорен августовским решением американского Минфина удвоить объем выкупа длинных гособлигаций (UST). Это решение, как полагает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, оказало ограниченное влияние на доходность 30-летних UST, но вызвало снижение курса доллара, создав для золота благоприятную комбинацию на фоне превышения уровня в $40 трлн объема госдолга.

В таких условиях международные инвесторы начали массово восстанавливать позиции в благородном металле. По оценке «Денег», основанной на данных отчетов Bank of America (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research), общий объем средств, инвестированных в золотые фонды только за четыре недели, завершившиеся 19 августа, составил $12,3 млрд. Основной приток средств инвесторов идет в фонды ЕС и США, свидетельствуют данные World Gold Council. В итоге за четыре недели, завершившиеся 21 августа, европейские фонды приобрели 42,8 тонны золота, американские — 42,4 тонны. Еще около 13 тонн — фонды Азии.

Устойчивость роста цены золота, по мнению участников рынка, будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и риторики ФРС США. Важное значение будут иметь заявления главы американского регулятора Кевина Уорша, который может дать сигналы о возможном решении FOMC 16–17 сентября. «"Голубиный" тон главы ФРС способен продвинуть золото к $4900–5000 за унцию, "ястребиный" же вернет его к $4200–4400 за унцию, где проходит зона поддержки (100-дневной средней $4387 и уровень $4200 за унцию)»,— полагает Руслан Клышко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПИФы

Доход, сопоставимый с результатами прямых инвестиций в золото, принесли вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на него ориентированные. По данным Investfunds, за месяц паи таких фондов прибавили в цене 21,5–22,6%.

Валютная переоценка поддержала рост и паев фондов валютных облигаций, прибавивших за месяц 6–9,3%. В числе выигравших оказались фонды с высокой долей юаневых облигаций, что связано с ростом курса китайской валюты в России на 8,8%, до 12,5 руб./CNY. Добавил эффект и прирост цены части квазивалютных облигаций. Как отмечает старший аналитик ТРИНФИКО Георгий Засеев, лучше рынка выглядели короткие долларовые и юаневые выпуски со сроком до погашения не более двух лет, в длинном сегменте, напротив, доминировали продавцы.

Фонды рублевых облигаций в основном также принесли доход, но более умеренный. Паи ПИФов с госбумагами прибавили до 1,2%, прирост фондов с корпоративными облигациями доходил до 1,5%. За месяц индекс государственных облигаций RGBITR снизился на 0,3%, при этом индекс RUCBTRNS вырос на 1,3%. Корпоративным облигациям помогла значительно меньшая чувствительность к процентным ставкам. Средняя дюрация их индекса, как отмечает Георгий Засеев, составляет около 1,2 года против 4,6 года у индекса ОФЗ. Поэтому переоценка ожиданий по ключевой ставке сильнее ударила по государственным бумагам, прежде всего по выпускам средней и длинной срочности.

Худшую динамику показали фонды акций. По данным Investfunds, за отчетный период лишь у четырех из 41 такого ПИФа пай снизился за месяц более чем на 5%, у 17 снижение было на уровне 3–4,5%, по остальным просадка составила 0,2–2,98%. В аутсайдерах оказались фонды широкого рынка акций. Положительный результат показали отдельные фонды компаний малой и средней капитализации, а также металлургии.

Перспективы ПИФов будут зависеть от геополитики и шагов Банка России. В ТРИНФИКО допускают, что в сентябре регулятор снизит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов (б. п.) — до 13,75%. «В пользу такого решения говорят недельная дефляция и снижение инфляционных ожиданий населения с 14,7% до 13,7%»,— полагает Георгий Засеев. Однако рынок пока ставит на более жесткий сценарий: за последнюю неделю кривая процентных свопов сместилась вверх почти по всей длине, а трехмесячная ставка удерживается в диапазоне 13,9–14%. Поэтому, как считает господин Засеев, наиболее рациональным выбором в рублевом сегменте долгового рынка выступают надежные корпоративные облигации с фиксированным купоном и сроком до погашения не более двух лет, а также корпоративные флоатеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Депозиты

Высокий результат продемонстрировали валютные депозиты. Долларовый вклад принес 7,6% прибыли, а в евро — 10,3%. Рублевый депозит обеспечил доход немногим более 1%.

Опережающие темпы роста валютных вложений вызваны ростом курсов иностранных валют на российском рынке. За четыре недели, завершившиеся 24 августа, курс доллара на внебиржевом рынке прибавил 5,76 руб., до 83,41 руб./$, евро — 9,02 руб., до 97,29 руб./€. К причинам ослабления национальной валюты стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров относит небольшие продажи валюты экспортерами, так как в августе продается валютная выручка от реализации нефти в июне—июле, когда нефтяные котировки были на минимумах. Аналитик обращает внимание на высокий импорт, как в связи с сезонными, так и с разовыми факторами, такими как импорт нефтепродуктов, а также оборудования для ремонта НПЗ. «Последний фактор ослабления рубля — это операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила: Минфин в августе даже увеличил объем покупок, ссылаясь на высокий объем нефтегазовых доходов во втором квартале»,— говорит господин Еуров.

Менее сильный рост курса американской валюты в России связан с его снижением на мировом рынке на фоне удвоения программы выкупа американских казначейских облигаций Минфином США. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опустился за месяц на 2,4%, до 99 пунктов.

В сентябре аналитики ждут нейтрально-позитивную динамику рубля, в связи с надеждами на рост притока валюты. «Экспортеры увеличат продажу валюты, импорт снизится в силу сезонности, а Минфин может даже уменьшить покупку валюты на рынке, что в совокупности приведет к тому, что курс останется ниже 85 руб. за доллар»,— поясняет Никита Еуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Акции

Разочаровали инвесторов вложения в акции, хотя конец июля и начало августа были для них довольно успешными. 11 августа индекс Мосбиржи достигал 2323 пунктов, прибавив с 24 июля 7,5%. Во второй половине июля индекс демонстрировал отскок после продолжительного снижения в предыдущие месяцы. «Позитива добавило неожиданное решение Банка России по снижению ключевой ставки, а также выходившая в этот период позитивная отчетность некоторых эмитентов и поступление дивидендов, что дополнительно поддерживало индекс»,— отмечает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Оптимизм был недолгим, и уже через четыре дня фондовый индикатор опустился ниже 2100 пунктов, а по итогам 24 августа закрылся на отметке 2071,2 пункта, потеряв с начала отчетного периода 4,4%. «В августе рынок вновь перешел к коррекции на фоне ударов по инфраструктуре отдельных компаний и отсутствия геополитической разрядки»,— отмечает господин Вишневский

Худшую динамику показали акции «Газпрома», «Роснефти», «Озона» и «Магнита», котировки которых снизились на 10,9%, 12,7%, 14,1% и 14,79% соответственно. Акции маркетплейса оказались в аутсайдерах, поскольку вслед за логистикой Wildberries удары начали наноситься и его складам. Бумаги «Магнита» снижались на сокращении потребительной активности, рост реальных доходов населения практически остановился в этом году. «Снижение акций "Роснефти" связано с украинскими ударами по НПЗ и подготовкой санкционного законопроекта в США против российской нефтяной отрасли, акции "Газпрома" снижаются на отсутствии прогресса по "Силе Сибири-2"»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Из общей картины выбивались лишь акции ГМК «Норильский никель» и «РусГидро», подорожавшие на 8,7% и 8,2% соответственно. По словам аналитика ФГ «Финам» Егора Вершинина, акции металлургической компании поддержала сильная отчетность и повышение курса доллара. В первом полугодии 2026 года выручка выросла на 28,3% (год к году), а чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза. «Инвесторы ожидали возвращения дивидендов после почти трехлетнего перерыва, и компания в итоге рекомендовала выплатить 1,85 руб. на акцию за первое полугодие 2026 года, что соответствует доходности около 1,5%»,— отмечает Егор Вершинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Василий Синяев