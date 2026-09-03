Сейлеры пришли за покрытием

Участники страхового рынка столкнулись с значительным ростом спроса сейлеров на страхование от падений БПЛА после атак дронов на инфраструктуру Wildberries и Ozon. По мнению экспертов, это связано не только с самим фактом прилетов, но и тем, как меняются условия отношений сейлера и маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Возросшая частота и интенсивность инцидентов с применением БПЛА обусловили объективный рост количества запросов от страхователей в страховые компании, говорят во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). После атак БПЛА на склады Wildberries и Ozon в июле—августе участники страхового рынка зафиксировали значительный рост запросов со стороны сейлеров на защиту от прилетов, следует из опроса «Денег» участников страхового рынка. Гендиректор страхового маркетплейса Polis.online Андрей Креер говорит, что за несколько недель спрос на страхование от атак БПЛА вырос в несколько раз. Если до июля 2026 года поступало около двух заявок в месяц, сейчас — от одной до трех в день, а месячный объем вырос с 2 до 30–60 обращений, уточняет он. «По нашим оценкам, количество запросов выросло в 1,5–1,7 раза за последнюю неделю и примерно в 7 раз с середины июля»,— говорит заместитель генерального директора страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг» Илья Лобанов. Рост запросов отмечает и совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

По словам господина Креера, основная часть запросов приходится на сейлеров Wildberries, чьи логистические комплексы стали целью атак, а также продавцов Ozon. В основном запросы поступают от сейлеров с маркетплейсов, но 30–35% приходится на сегмент малого и среднего бизнеса, который хранит продукцию на отдельных складах, добавляет господин Лобанов. За последнее время большое число продавцов уже подключилось к программе страхования от партнера, подтверждают в Ozon. Вместе с тем застраховаться хотят соседи торговых площадок. В «Энергогаранте» число запросов на страхование со стороны сейлеров «большой тройки», а также других клиентов, расположенных в одной складской локации со складами маркетплейсов, выросло в 15–20 раз.

Число сейлеров на крупнейших маркетплейсах составляет примерно 1,26 млн. Вместе с тем до начала атак страховыми полисами обладали только 5–7% продавцов на Wildberries, и лишь 10–20% из них включали риск прилета БПЛА. Страхование от беспилотников относится к имущественным видам защиты.

Рост спроса на страхование от БПЛА связан не только с прилетами, считают участники рынка. По мнению Андрея Креера, дело не в самих прилетах, а в переносе риска на продавца. В оферте Wildberries последствия применения БПЛА отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, то есть площадка освобождается от ответственности, поясняет эксперт. Ozon выплачивает продавцам компенсации, если товары повреждаются в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты — специфический риск, который требует особого подхода, для таких случаев продавцы могут подключить специальную страховку, поясняют в Ozon. Страховой полис полностью покрывает потери продавца в случае, если атака БПЛА признана террористическим актом или диверсией, причем логика распространяется на все товары, которые находятся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов или в логистике, отмечают там.

Смена правил

Вслед за ситуацией меняются правила страхования, в первую очередь тарифы. «Рабочая вилка по сейлерским рискам — от 0,45% до 0,95% от страховой суммы. До эскалации сопоставимые риски размещались в разы дешевле, поэтому речь о кратном удорожании. Для сейлера с остатком 5 млн руб. это 22,5–47,5 тыс. руб. против нескольких тысяч рублей годом ранее»,— рассказывает господин Креер.

В частности, по словам господина Креера, Ozon с 28 июля 2026 года поднял тариф с 0,0035% до 0,0115% в день от стоимости товаров — в 3,3 раза, объяснив это ростом рисков и отказом ряда страховщиков от возмещения. В последнее время на страховом рынке существенно выросла стоимость покрытия рисков, связанных с атаками БПЛА, при этом часть страховых компаний в принципе перестала страховать подобные риски, поясняют в Ozon. Wildberries с 7 августа включил в страхование заказов теракты, диверсии и удары БПЛА, подняв стоимость примерно на 40% — до 1,96–5,6% от стоимости товара против прежних 1,4–4%.

По словам представителей ВСС, есть два варианта страхования. Собственник товара может застраховать принадлежащий ему товар, находящийся на складе маркетплейса, заключив договор страхования напрямую со страховщиком либо воспользовавшись опцией, которую ему предоставляет маркетплейс, поясняют там. Страховщики оценивают принимаемые на страхование риски, исходя из вероятности наступления страховых случаев. Если такая вероятность является слишком высокой, страховщики могут предложить высокие страховые тарифы либо отказаться от принятия риска на страхование, если, например, чрезмерно высокая степень риска не позволит сформировать сбалансированный страховой портфель, поясняют представители ВСС.

Правила приема на страхование формально остались прежними, в частности предстраховой осмотр и подтверждение факторов рискозащищенности склада, говорят участники страхового рынка, но изменилась жесткость их применения и последствия неполных данных. При рассмотрении запросов сохраняется тенденция по оценке рискозащищенности объекта страхования, но также во внимание принимается отрасль деятельности страхователя, география объектов страхования, а также информация о ТМЦ, которые будут храниться на складах, уточняет руководитель департамента страхования имущественных рисков страхового брокера «Нобилис» Анна Дяченко. По крупным логистическим центрам и складским зонам площадью более 10 тыс. кв. м проводится более углубленный андеррайтинг, подтверждают в «Энергогаранте». Раньше отсутствие информации по складу компенсировалось надбавкой к тарифу, сейчас это чаще основание для отказа или приема только по специальному акцепту, говорит господин Креер.

По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, поскольку риск постепенно становится системным, страховщики все меньше хотят принимать его на свой баланс. Желание воздержаться от выдачи котировок по подобным запросам с покрытием БПЛА, кроме высокой частоты убытков на локации, обусловлено методологическими вопросами, говорит совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

Различие в лимитах

Говоря о покрытии, господин Креер отмечает, что единой картины до атак не было. В корпоративных договорах лимит по оговорке «терроризм и диверсия» ограничивался страховой суммой либо емкостью перестрахования, в коробочных продуктах для малого бизнеса встречались лимиты в 200 тыс. руб. Сейчас, по его словам, рынок разошелся в две стороны. Вверх — по индивидуальному андеррайтингу. В частности, в одной из средних страховых компаний для сейлера сегодня удается согласовать лимит до 160 млн руб. Это верхняя граница при полном пакете данных, а не рыночный стандарт, обращает внимание Андрей Креер. Вниз — по коробочным продуктам площадок. Покрытие Wildberries ограничено 50 тыс. руб. на товар в заказе и 100 тыс. руб. на страховой случай и распространяется только на доставку, хранение в пункте выдачи и обратную логистику — хранение на складе в него не входит, указывает господин Креер.

По его оценкам, 160 млн руб. с запасом закрывают товарный остаток среднего сейлера, учитывая, что потери отдельных продавцов на сгоревших складах составляли до 10 млн руб. «Ограничителем для этой категории выступает цена полиса, а не сумма. Выплата 100 тыс. руб. на страховой случай в продукте площадки не закрывает даже одну товарную партию. Это покрытие логистического, а не катастрофического риска»,— считает эксперт.

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Тонкости выплат

Риски прилета БПЛА покрываются рынком с разными формулировками, и от этого зависит получение выплаты. Прямого риска «атака БПЛА» в договорах, как правило, нет — покрытие строится через оговорку, возвращающую событие в защиту при определенной квалификации, говорит господин Креер.

По словам представителей ВСС, в настоящее время, как правило, в базовом покрытии страховщики предлагают возмещение по рискам «терроризм» и «диверсия», что подразумевает наличие покрытия на случай причинения ущерба в результате атаки БПЛА, поскольку такие события, как правило, квалифицируются по статье 205 (террористический акт) и статье 281 (диверсия) Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, страховщик может предложить дополнительное покрытие от любых военных рисков, и тогда не имеет значения, по какой статье УК РФ возбуждено уголовное дело, говорят они.

Чтобы доказать наступление страхового случая, сейлеру необходимо представить официальные процессуальные акты от МВД или ФСБ России, отмечает руководитель практики «Страхование» юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. «Ключевая ловушка кроется в уголовно-правовой квалификации: если событие будет официально признано не терроризмом или диверсией, а умышленным уничтожением или повреждением имущества, вопрос возмещения "подвиснет". Более того, размер реального возмещения будет жестко привязан к условиям "первого риска" и калькуляции ущерба, подтвержденной первичными документами о закупке и прайс-листами площадки на момент инцидента»,— говорит господин Рыбаков.

По словам старшего юриста «Рустам Курмаев и партнеры» Владислава Гейтса, товар, перераспределенный маркетплейсом на незастрахованный склад, выпадает из покрытия. Особо важно соблюсти порядок уведомления страховщика о наступлении страхового случая, в том числе сроки и способ направления уведомления, поскольку процедурные ошибки могут стать основанием для отказа в выплате, обращает внимание юрист Группы публичных споров и защиты бизнеса юридической фирмы VEGAS LEX Михаил Шандро.

«В случае спорной ситуации необходимо требовать письменный мотивированный отказ со ссылкой на конкретный пункт правил страхования, параллельно организовать собственную независимую экспертизу и оценку, не полагаясь на расчет страховщика»,— советует господин Гейтс. Господин Рыбаков полагает, что государству имело бы смысл проработать механизмы поддержки для ответственного бизнеса, который добровольно нес расходы на дорогостоящее расширение полиса — например, в виде налоговых льгот.

Юлия Пославская