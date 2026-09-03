Притяжение Востока

Дальний Восток продолжает оставаться точкой притяжения туристов: за первые шесть месяцев года число размещений здесь выросло на 17%, а доля дальневосточных регионов в структуре бронирований по России у отдельных сервисов приближается к 3,5%. Основной прирост турпотока обеспечивают не традиционные лидеры, как Камчатка и Сахалин, а другие регионы. «Деньги» разбирались, что сегодня влечет туристов на Дальний Восток и как изменились цены на отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Количество гостей в средствах размещения на Дальнем Востоке в первой половине 2026 года выросло на 17%, до 2,3 млн человек, следует из данных Росстата. Лидер по бронированиям — Приморский край, где показатель увеличился на 10%, до 573 тыс. человек. Наибольшие темпы роста отмечаются в Амурской области (в два раза, до 298,7 тыс. человек), Якутии (на 56%, до 170 тыс. человек), Магаданской области (на 54%, до 70,5 тыс. человек) и Забайкалье (на 53,7%, до 211,4 тыс. человек).

Более скромную динамику (рост почти на 30%, до 146,8 тыс. человек) показывает Сахалин. А вот количество остановившихся в средствах размещения Камчатки снизилось на 24%, до 165,56 тыс. человек.

Согласно OneTwoTrip, на регионы Дальнего Востока с начала 2026 года приходится 3,3% заказов от общего числа по России, что несколько выше, чем годом ранее (3,1%). В лидерах на платформе — Приморский (1,1%) и Хабаровский (0,7%) край, а также Амурская область (0,3%). Меньше всего пользователей интересуют Еврейская автономная область (0,03%), Магаданская область (0,05%) и Якутия (0,16%). Камчатка занимает 0,18% от общего числа внутрироссийских бронирований против 0,19% годом ранее.

У YouTravel.me количество бронирований на Дальнем Востоке в этом году прибавило 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Камчатку пришлось около 53% всех продаж в макрорегионе против 61% в прошлом году, на Сахалин с Курилами — еще 23%. Бурятия занимает третье место с долей примерно 13%, Приморье — четвертое с долей 7,6%. Якутия, Магаданская область, Забайкальский край занимают до 5% в каждом случае.

В «Русском экспрессе» говорят, что объем бронирований по Дальнему Востоку вырос за год в два раза. Половина всех продаж, как и годом ранее, приходится на Приморский край (Владивосток). Также в топ-3 входят Бурятия (14,7%) и Хабаровский край (14%), в прошлом году — Камчатка (29%) и Сахалин (21%).

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По данным YouTravel.me, средний чек бронирования по Дальнему Востоку в целом снизился на 4,3% год к году, до 180,8 тыс. руб., но динамика по субъектам разнонаправленная. На Камчатке и Сахалине — самых дорогих направлениях — средний чек упал на 6,3% и 9,9% соответственно, вероятно, из-за того, что туристы стали выбирать более короткие или бюджетные программы, отмечают в YouTravel.me. В Бурятии и Якутии средний чек, напротив, вырос на 25% и 18%, но их доля пока не так высока, добавляют там.

Преобладающий тип туризма на Дальнем Востоке — активный и познавательный, продолжают в YouTravel.me.

Среди тегов туров доминируют экскурсионные (69% броней), авторские (65%), туры на внедорожниках (44%), горные походы (28%), автотуры (24%), пешие походы (20%), экспедиции (20%) и восхождения (18%). Пляжный отдых встречается в 7% броней и распределен почти поровну между Приморьем, Сахалином и Камчаткой, но это скорее дополнение к основной программе, поясняет представитель сервиса.

Центр притяжения

В туроператоре «Алеан» говорят, что Владивосток показывает стабильный рост бронирований в последние годы, и поддерживают интерес к направлению плоские (фиксированные) тарифы из Москвы. Как поясняют в компании, туристов привлекает возможность посетить национальные парки, увидеть смешение русской и азиатской культур или просто погулять по набережной и сфотографироваться на фоне знаменитого моста.

Особо Владивосток привлекает поклонников гастропутешествий. По словам представителя туроператора, в рамках поездки можно побывать с экскурсией на морской ферме, купить морепродукты на рынке, пройти мастер-классы по приготовлению блюд дальневосточной кухни, побывать в аутентичной чифаньке (от китайского «есть еду», кафе, специализирующейся на блюдах китайской кухни).

В этом году дополнительным фактором, стимулировавшим интерес к Владивостоку, стала переориентация туристов с юга и направлений с напряженной новостной повесткой, добавляют в «Алеане».

В YouTravel.me отмечают, что драйверами спроса в Приморском крае стали не только Владивосток, но и пляжные направления — Находка, Хасанский и другие округа. Росту интереса способствуют продленный безвизовый режим с Китаем, увеличение числа авиамаршрутов и масштабные вложения в туристическую инфраструктуру — администрация края направит на поддержку туризма около 3 млрд руб., втрое больше, чем в 2024 году. Но, указывают в «Алеане», спрос на пляжный отдых в регионе ограничен серьезной нехваткой номерного фонда и коротким сезоном — с июля по сентябрь.

Представители туроператора отмечают, что у местных жителей высок спрос на санатории Приморского края («Океан», «Амурский залив», «Строитель» и др.), где в лечении используются грязи Японского моря. Отдельно в «Алеане» отмечают рост интереса к региону зимой: любители горнолыжного отдыха приезжают на курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

По данным «Островка», средняя цена на ночь в отелях и апартаментах Приморского края в этом году остается на уровне 6,4 тыс. руб. на человека. На «Авиасейлс» самый доступный рейс из Москвы во Владивосток в середине сентября обойдется в 33,3 тыс. руб. за человека «туда-обратно».

Погодные потрясения

Снижение спроса на Камчатку в этом году в YouTravel.me объясняют серией природных катастроф. Как напоминают в сервисе, 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7–8,8, за ним последовали цунами, извержение вулкана Ключевская сопка и последующие толчки в сентябре. «Эти события сказались на спросе на раннее лето 2026 года, однако к июлю—августу рынок начал восстанавливаться, и турпоток на платформе даже превысил прошлогодний уровень, но общий спад по сезону оказался заметным»,— говорят в YouTravel.me. Камчатка стал единственным регионом Дальнего Востока, показавшим снижение на платформе.

В «Туту» говорят, что Камчатка остается популярным направлением у туристов, хотя за год спрос на направление снизился на 14%. Средняя цена перелета в регион, по данным сервиса, увеличилась на 5,5%, до 45 тыс. руб., цена проживания в Петропавловске-Камчатском выросла на 6%, до 17,5 тыс. руб. По мнению «Туту», основной причиной снижения турпотока на Камчатку остается цена, причем не перелета и проживания, а затраты на сопутствующие траты в поездке — услуги гидов, снаряжение, путешествия вертолетом. У «Русского экспресса» средний чек на поездки в Камчатский край — 220 тыс. руб. на человека — самый высокий среди регионов Дальнего Востока.

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Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly (входит в «Слетать.ру») Сергей Васин говорит, что цены на путешествия на Камчатку всегда были относительно высокими, несмотря на то, что туризм там ближе к активному. По его мнению, падение спроса на Камчатку может быть связано с желанием туристов сэкономить в этом году. Впрочем, основной турпоток в регион — в августе—сентябре, и к концу года ситуация может измениться, добавляет представитель «Туту».

Новые драйверы

В YouTravel.me отмечают, что рост турпотока на Дальний Восток в этом году обеспечили не традиционные лидеры, а регионы «второго эшелона», например Бурятия. Число бронирований здесь увеличилось на 52,5% на фоне растущего интереса к Байкалу. Якутия и Магаданская область как направления тоже растут высокими темпами, добавляют в сервисе.

В Бурятии, говорится в материалах «Туту», расположено три заповедника и два национальных парка, более 250 памятников природы, но основная достопримечательность — Байкал. На Tripster доступно несколько вариантов туров на Байкал из Улан-Удэ по цене около 20 тыс. руб. на человека. Двухдневное автопутешествие за 25 тыс. руб. на человека включает ночевку в селе Максимиха на берегу озера, посещение Сретенского женского монастыря и Баргузинского дацана. Кроме того, туристам советуют не пропустить Тункинскую долину с природными источниками. Перелет из Москвы в Улан-Удэ на середину сентября на «Авиасейлс» стоил от 30,4 тыс. руб. на человека «туда-обратно».

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К основным привлекательным для туристов местам Якутии в путеводителе «Туту» относят этнологические комплексы «Чочур-Муран» и «Ус-Кут», национальный парк «Ленские столбы», Оймякон, где находится полюс холода, и город Мирный с кимберлитовой трубкой. Летом и осенью путешественникам доступны речные туры по Лене из Якутска. Цена тура на «Большой стране» — 15–40 тыс. руб. в зависимости от протяжности круиза и маршрута. Зимой можно отправиться в пятидневное автомобильное путешествие из Якутска в Оймякон, цена для одного человека — от 145 тыс. руб. Перелет в Якутск из Москвы и обратно на середину сентября, согласно «Авиасейлс», обойдется от 49,9 тыс. руб. на человека.

В «Островке» отмечают, что за последние годы путешествий внутри страны российские туристы стали более искушенными — растет их интерес к новым нетривиальным маршрутам. А на Дальнем Востоке, добавляют в компании, есть все — от живописных пешеходных маршрутов до гастрономических программ и промышленного туризма. Рост популярности направлений в интернете и стремление туристов исследовать новые необычные маршруты внутри страны стимулируют увеличение турпотока в регион, говорят в сервисе.

Александра Мерцалова