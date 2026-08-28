Пожар в заповеднике «Утриш» ликвидировали

Открытое горение в заповеднике «Утриш» в Анапском районе ликвидировали. По состоянию на 12:00 28 августа пожар потушили, сообщила в своем Telegram-канале глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В тушении были задействованы около 200 человек, порядка 80 единиц техники и авиация. Работы осложнялись сильным ветром, высокой температурой и труднодоступным горным рельефом. После ликвидации открытого горения специалисты продолжили обследование территории.

К тушению также привлекались подразделения МЧС, РСЧС, «Кубань-СПАС», сотрудники лесничества и полиции, казаки и добровольцы. В том числе помощь оказывали мотоциклисты, которые доставляли воду в участки, недоступные для крупной техники. Кроме того, к ликвидации огня планировали привлечь самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Пожар в заповеднике начался 25 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, причиной стало падение беспилотника. Пламя охватило около 70 га территории.

Ранее сообщалось, что член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил об угрозе краснокнижным видам из-за пожара на Утрише. По его словам, огонь представлял серьезную угрозу для уникальной флоры заповедника. На территории «Утриша» произрастают три вида можжевельника и большое количество орхидных, большинство из которых занесены в Красную книгу России.

Анна Гречко