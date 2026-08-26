Эколог предупредил об угрозе краснокнижным видам из-за пожара на Утрише

Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой достиг значительного масштаба и угрожает редким видам растений и животных. О последствиях возгорания «Ъ-Кубань» рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

По его словам, огонь представляет серьезную угрозу для уникальной флоры заповедника. На территории «Утриша» произрастают три вида можжевельника и большое количество орхидных, большинство из которых занесены в Красную книгу России.

В зоне риска оказались и животные, не способные быстро покинуть охваченную огнем территорию. Среди них эколог назвал черепаху Никольского, а также краснокнижные виды змей — палласова полоза, эскулапова полоза и каспийского полоза.

Эксперт также раскритиковал сроки привлечения авиации к тушению. По мнению господина Голубитченко, самолет-амфибию необходимо было направить к месту пожара раньше, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Пожар в заповеднике начался 25 августа. По данным оперативного штаба Краснодарского края, причиной стало падение беспилотника. К настоящему времени огонь охватил около 70 га территории.

Для тушения планировали задействовать самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Их работе пока препятствуют неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер.

Подробнее — в материале «Утриш в огне».

Анна Гречко