В Ярославской области в результате атаки БПЛА пострадали 27 человек

В Ярославской области в результате атаки украинских беспилотников 28 августа погиб человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь»,— написал губернатор.

По его словам, над регионом сбили 67 беспилотников. Обломки дронов попали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. По словам губернатора, все возникшие возгорания ликвидируются. Сейчас в регионе нет непосредственной угрозы, однако отбой беспилотной опасности еще не объявлялся. Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыт.

Алла Чижова