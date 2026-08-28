Выезд из Ярославля в сторону Москвы открыли после атаки БПЛА

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, которое было введено из-за беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено»,— написал он.

Участок перекрыли в 5:38 28 августа, сразу после объявления беспилотной опасности. Из-за этого были внесены изменения в работу общественного транспорта. В частности, межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняли рейсы.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией России, в том числе над Ярославской областью, сбили 512 украинских БПЛА. Точное количество сбитых над регионом дронов не называлось. Из-за ликвидации последствий в областной столице закрыли для посещения два детсада.

Алла Чижова