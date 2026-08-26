Утриш в огне

В заповеднике «Утриш», расположенном на черноморском побережье между Анапой и Новороссийском, второй день продолжают тушить сильный пожар, возникший из-за падения беспилотника. По последним данным, огонь распространился на площади 70 га. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 30 единиц техники. Ситуацию осложняет сильный ветер. В целях безопасности власти Анапы ограничили въезд на территорию заповедника, к тушению возгорания в ближайшее время планируют привлечь авиацию МЧС. В зоне бедствия введен режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Сообщение о возгорании на территории заповедника «Утриш» появилось днем 25 августа. По данным регионального управления МЧС, загорелась лесная подстилка на площади 0,5 га. Спустя несколько часов глава Анапы Светлана Маслова сообщила в соцсетях, что причиной пожара стало падение беспилотника. Огонь к тому моменту охватил уже 3,5 га и двигался по территории горельника 2020 года: полыхает сухая трава, кустарники, деревья и валежник.

Утриш — уникальный государственный природный заповедник на черноморском побережье России, расположенный между Анапой и Новороссийском. Здесь произрастает более 1500 видов растений и обитает около 1000 видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу. В марте 2021 года правительство РФ расширило территорию «Утриша» на 1,3 тыс. га.

В настоящий момент, по данным властей Анапы, в тушении пожара задействованы 119 человек и 30 единиц техники, на месте развернут оперативный штаб. Работы ведут сотрудники заповедника, пожарные части Анапы и Абрау-Дюрсо, МБУ «Служба спасения», Новороссийский филиал краевого лесопожарного центра, а также казаки и волонтеры. Идет наращивание сил и средств. Работы осложняются сильным ветром, горным ландшафтом и труднодоступностью местности.

«В связи со сложными условиями я приняла решение обратиться к коллегам из МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет для помощи в спасении нашей уникальной природной достопримечательности. Ждем его прибытия, принимаем все возможные меры для локализации огня»,— написала Светлана Маслова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Маx-канале, что к тушению пожара в заповеднике Утриш готовятся самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8. «Как только позволят условия, экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности. Огонь прошел около 70 га заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. Сегодня утром там введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб. Для координации работ на место выехал мой заместитель Сергей Лагутин»,— сообщил глава региона.

На данный момент на въезде со стороны ВДЦ «Смена» (село Сукко) дежурит наряд полиции: въезд временно ограничен, чтобы не мешать работе оперативных служб и для обеспечения безопасности.

Светлана Маслова опровергла распространяемую в неофициальных каналах информацию о наборе волонтеров для тушения пожара в заповеднике. Глава города заявила, что подобные инициативы являются несанкционированными и опасными для жизни.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал «Ъ-Кубань», что сейчас ключевая задача — не дать огню распространиться на более сложные участки. «Главное — суметь его локализовать, а в идеале — потушить. Время сейчас играет против нас»,— отметил господин Голубитченко.

Эксперт сообщил, что на территории заповедника произрастают три вида можжевельника и огромное количество орхидных, и практически все они занесены в Красную книгу. Огонь угрожает не только растениям — в зоне риска оказались животные, которые не в силах спастись от быстро распространяющегося пламени. «Там обитает черепаха Никольского, практически все виды змей — краснокнижные: это и палласов полоз, экскулапов полоз и каспийский полоз. В общем, большое количество животных, которые не могут быстро убежать от пожара, к сожалению, погибают»,— заключил эколог.

Фотогалерея Спасти Утриш Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сообщение о возгорании поступило днем 25 августа Фото: max.ru / sbmaslova По данным мэра Анапы Светланы Масловой, возгорание началось из-за падения БПЛА Фото: max.ru / sbmaslova Изначально площадь пожара составляла 0,5 га, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился, и к утру 26 августа пожар охватил территорию в 70 га Фото: max.ru / sbmaslova На месте развернули оперативный штаб Фото: max.ru / sbmaslova Всего в тушении занято более сотни человек, в том числе сотрудники заповедника и краевого лесопожарного центра, пожарные, спасатели, а также казаки и волонтеры Фото: max.ru / sbmaslova Казаки во главе с атаманом АРКО Кириллом Тишевецким приступили к борьбе с огнем в труднодоступных местах заповедника Фото: max.ru / sbmaslova Работы осложняются сильным ветром и сложным горным ландшафтом Фото: max.ru / sbmaslova Сегодня утром на Утрише введен режим чрезвычайной ситуации Фото: max.ru / sbmaslova По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 га Фото: max.ru / sbmaslova К тушению природного пожара на Утрише приступил самолет-амфибия Бе-200. Уже совершен первый сброс воды на очаги горения. Также к работам планируется привлечь вертолет Ми-8 Фото: max.ru / sbmaslova Следующая фотография 1 / 10 Сообщение о возгорании поступило днем 25 августа Фото: max.ru / sbmaslova По данным мэра Анапы Светланы Масловой, возгорание началось из-за падения БПЛА Фото: max.ru / sbmaslova Изначально площадь пожара составляла 0,5 га, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился, и к утру 26 августа пожар охватил территорию в 70 га Фото: max.ru / sbmaslova На месте развернули оперативный штаб Фото: max.ru / sbmaslova Всего в тушении занято более сотни человек, в том числе сотрудники заповедника и краевого лесопожарного центра, пожарные, спасатели, а также казаки и волонтеры Фото: max.ru / sbmaslova Казаки во главе с атаманом АРКО Кириллом Тишевецким приступили к борьбе с огнем в труднодоступных местах заповедника Фото: max.ru / sbmaslova Работы осложняются сильным ветром и сложным горным ландшафтом Фото: max.ru / sbmaslova Сегодня утром на Утрише введен режим чрезвычайной ситуации Фото: max.ru / sbmaslova По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 га Фото: max.ru / sbmaslova К тушению природного пожара на Утрише приступил самолет-амфибия Бе-200. Уже совершен первый сброс воды на очаги горения. Также к работам планируется привлечь вертолет Ми-8 Фото: max.ru / sbmaslova Смотреть

Шесть лет назад, 24 августа 2020 года, в заповеднике «Утриш» уже произошел крупный природный пожар. Тогда огонь уничтожил более 126 га реликтового можжевелового леса на берегу моря; ущерб экосистеме составил 988 млн руб. В апреле 2022 года Анапский городской суд приговорил бывшего директора заповедника Олега Кондратьева к году и двум месяцам лишения свободы за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Суд признал, что руководитель ФГБУ «Государственный заповедник "Утриш"» проигнорировал предупреждение МЧС о высокой пожароопасности и разрешил проведение экскурсий по береговой линии. Из-за неосторожного обращения туристов с огнем тогда возник пожар, который тушили двое суток. В 2024 году заповедник обратился в Адлерский районный суд Краснодарского края с иском о взыскании с Олега Кондратьева ущерба, причиненного тем пожаром.

После событий 2020 года власти Анапы ввели запрет на доступ на территорию заповедника «Утриш» в пожароопасный сезон.

Наталья Решетняк