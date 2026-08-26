Эколог оценил масштаб и последствия пожара на территории заповедника «Утриш»

Природный пожар в заповеднике «Утриш» уже достиг огромного масштаба и угрожает уникальным краснокнижным видам растений и животных. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

«Сейчас туда направили самолет-амфибию для тушения, конечно, это надо было сделать еще вчера, чтобы огонь не распространился на такую огромную площадь», — сказал господин Голубитченко.

Как отметил Вениамин Голубитченко, на территории заповедника произрастают три вида можжевельника и значительное количество орхидных, практически все из которых занесены в Красную книгу РФ. В зоне риска также оказались животные, которые не способны спастись от быстро распространяющегося пламени.

«Там обитает черепаха Никольского, практически все виды змей — краснокнижные: это и палласов полоз, экскулапов полоз и каспийский полоз. В общем, большое количество животных, которые не могут быстро убежать от пожара, к сожалению, погибают», — заключил эксперт.

Как ранее сообщали в оперативном штабе Краснодарского края, возгорание в заповеднике началось 25 августа. Причиной пожара названо падение беспилотного летательного аппарата. По последним данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, огонь прошел около 70 га. К тушению планируется привлечь авиацию — самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8, однако их вылету препятствуют неблагоприятные метеоусловия.

Подробнее — в материале «Утриш в огне».

Наталья Решетняк