«Когда по всей стране более 9,7 тысячи стобалльников — возникают вопросы»

Больше половины опрошенных жителей Краснодарского края поддерживают возможность поступления в вузы по результатам олимпиад. Таковы данные исследования портала SuperJob. Ранее помощник президента, бывший министр образования и науки России Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ из-за большого числа 100-балльников и отменить значительную часть олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний, так как они, по его мнению, себя обесценили. Своим мнением относительно заявления господина Фурсенко с «Ъ-Сочи» поделилась директор колледжа SkyPro в Сочи Елена Лягаева.

Елена Лягаева

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«В первую очередь, отмечу, что олимпиады и Единый государственный экзамен — это все таки разные темы. Я считаю, что олимпиады отменять нельзя, так как школьники и выпускники, которые в них участвуют,— проявляют инициативу и выходят за рамки школьной программы. Скорее всего, у них лучше адаптивность и кругозор, что сейчас особенно ценится работодателями.

Эти дети и подростки уже на голову выше сверстников, они углубляются в предмет и "горят" этой темой, у них очень высокая мотивация к развитию в выбранной сфере. Это наши будущие лидеры в науке. И даже если это творческая олимпиада, например "Культура и искусство”, где соревнуются школьники выпускных классов в рисунке и композиции, то первым этапом там все равно идет проверка знания изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры и потом уже — рисунок и композиция как отдельные предметы. Кроме того, ребенок проявляет активность, прилагает больше усилий, чем остальные школьники,— нельзя закрывать для них эту возможность.

Теперь второе — Единый государственный экзамен. Я понимаю, почему идут разговоры про усложнение ЕГЭ. Потому что его задача — дифференцировать школьников, отличить уровень одного от уровня другого. А вот когда по России более 9,7 тыс. стобалльников, тут точно возникают вопрос: "А знания там точно на одном и том же уровне?" Явно среди этой группы есть и чуть более сильные дети, и чуть более слабые. Сложный экзамен как раз и позволил бы распределить их по шкале более равномерно.

Не забываем, что ЕГЭ — это испытание для поступления в вуз. И у него две цели: обеспечить какой-то средний крепкий уровень ровно по темам школьной программы по ФГОС и оценить уровень знаний выпускника для поступления в выбранное высшее учебное заведение. Но как именно усложнять — это вопрос. Возможно, усложнять надо не весь экзамен, а, скажем, добавить вопросы "со звездочкой", для "продвинутых" школьников, чтобы они могли показать свой потенциал».