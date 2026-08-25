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В Рыбинске заложили первый камень кампуса «Меркурий»

В Рыбинске состоялась закладка первого камня кампуса мирового уровня «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

«Мы переходим от проектирования и обсуждений к реальному строительству»,— написал Михаил Евраев.

В мероприятии среди прочих участвовали помощник президента Николай Патрушев и начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Как рассказали в пресс-службе вуза, в первую очередь строительства войдут реконструкция главного корпуса, а также возведение Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, культурно-просветительского центра с конференц-залом, общежития со столовой и благоустройство территории, включающее интеграцию с Карякинским садом. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал проектные решения. Во второй этап войдет реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова.

Алла Чижова

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