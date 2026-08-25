В Рыбинске заложили первый камень кампуса «Меркурий»

В Рыбинске состоялась закладка первого камня кампуса мирового уровня «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева Фото: РГАТУ имени П.А. Соловьева

«Мы переходим от проектирования и обсуждений к реальному строительству»,— написал Михаил Евраев.

В мероприятии среди прочих участвовали помощник президента Николай Патрушев и начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков.

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Как рассказали в пресс-службе вуза, в первую очередь строительства войдут реконструкция главного корпуса, а также возведение Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, культурно-просветительского центра с конференц-залом, общежития со столовой и благоустройство территории, включающее интеграцию с Карякинским садом. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал проектные решения. Во второй этап войдет реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова.

Алла Чижова