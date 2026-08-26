В Новороссийске к 2030 году школы могут превысить проектную мощность на 4 тысячи мест

В Новороссийске к 2030 году проектная мощность отдельных школ может быть превышена на 4175 мест с учетом прогнозируемого количества учащихся. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Власти отмечают, что в настоящее время дефицита мест в школах нет. Дети, проживающие в городе, а также прибывающие в Новороссийск, обеспечиваются местами в общеобразовательных организациях. Одновременно уже сейчас значительная часть школьников занимается во вторую смену — таких учащихся 16 298.

Ранее сообщалось, что школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется. Педагогические коллективы будут принимать учеников в школах. В образовательных учреждениях города подготовили меры безопасности. В каждой школе утвердили схемы эвакуации детей в безопасные места. При возникновении угрозы или атаки педагогические коллективы будут действовать по установленному порядку, направленному на сохранение жизни и здоровья учеников.

Анна Гречко