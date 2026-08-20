В Переславле вновь ищут подрядчика для реконструкции здания под музей

В Ярославской области вновь объявлен аукцион по выбору подрядчика, который реконструирует бывший корпус завода «Лит» на улице Советской, 1а в Переславле-Залесском для использования музеем-заповедником. Начальная цена аукциона составляет 123,95 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший корпус завода "ЛИТ"

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Бывший корпус завода "ЛИТ"

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Заказчиком выступает ГКУ Ярославской области «Единая служба заказчика». Это уже третья попытка найти исполнителя работ. Аукционы объявлялись в марте и мае. На первый была подана лишь одна заявка, на второй заявок не поступило.

Согласно техническому заданию закупки, реконструкция здания общей площадью 2,23 тыс. кв. м станет первым этапом приспособления имущественного комплекса под музейное использование. В перечень работ входят устройство новой кровли, фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж внутренних коммуникаций и так далее.

Участок находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой» XII–XVII веков. Поэтому до проведения работ подрядчику потребуется провести спасательные археологические работы. Подрядчик будет определен по итогам конкурсной процедуры. Работы должны быть завершены за 350 календарных дней с даты заключения контракта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году правительство области приобрело у завода имущественный комплекс за 248 млн руб. для переезда туда музея. Переезд запланирован в связи с возвращением РПЦ зданий Успенского Горицкого монастыря, в которых сейчас находится музей.

Антон Голицын