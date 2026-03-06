Реконструкцию бывшего корпуса «Завода ЛИТ» под музей оценили в 122 млн

В Ярославской области начался поиск подрядной организации для реконструкции бывшего здания «Завода ЛИТ» и приспособления его под использование «Переславль-Залесским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году правительство области приобрело у завода имущественный комплекс за 248 млн руб. для переезда туда музея. Переезд был запланирован в связи с возвращением РПЦ зданий Успенского Горицкого монастыря, в которых сейчас находится музей.

Заказчиком реконструкции здания на улице Советской, 1а в Переславле выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». За работы предлагается 122 млн руб. (из федерального и областного бюджета). Сроки выполнения — 325 дней с даты заключения контракта. Как указывается в техническом задании, реконструкция здания является лишь первым этапом работ по приспособлению имущественного комплекса. Подрядчика выберут 24 марта.

Проект реконструкции разрабатывало областное ГБУ «Проектный институт». В учреждении сообщали, что проект реконструкции корпуса завода включает замену крыши, ремонт фасада, расширение существующих проемов и создание новых, перепланировку помещений, монтаж двух новых наружных лестниц на второй этаж, установку подъемника для доступа маломобильных групп населения, замену инженерных сетей, ремонт кирпичной кладки стен и усиление кирпичных колонн.

«В двухэтажном корпусе откроются выставочные и конференц-залы, коворкинг-центр, арт-пространство, кабинеты для мастер-классов и творческие студии, сувенирный магазин и многое другое»,— рассказывал губернатор Михаил Евраев.

Губернатор сообщал, что на реализацию проекта из федерального бюджета привлечено 104 млн руб.

Алла Чижова