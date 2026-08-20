Россельхозбанк добивается банкротства «Новороссметалла»

Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Россельхозбанка о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Заявление поступило 18 августа, предварительное заседание назначено на 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Новоросметалл» — один из крупных производителей стали на юге России, расположенный в Новороссийске. Бенефициаром компании является Шалва Гибрадзе. Завод выпускает до 500 тыс. т стальной заготовки и строительной арматуры в год, проектная мощность электросталеплавильного производства рассчитана на производство от 360 до 530 тыс. т полуфабрикатов и готового сортового проката ежегодно.

По данным СПАРК-Интерфакс, по итогам 2025 года чистый убыток компании составил 5 млрд руб. при выручке 10 млрд руб. В отношении предприятия открыто 62 исполнительных производства на общую сумму более 1,9 млрд руб.

Иск Россельхозбанка — не первый. Ранее с аналогичным требованием обратилась ростовская компания «Юфоил». Весной несколько кредиторов уведомили «Новоросметалл» о намерении подать в суд, в их числе — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет». В середине февраля Межрегиональная инспекция ФНС № 10 направила в суд заявление о признании компании несостоятельной. Сам «Новоросметалл» связал финансовые трудности с негативной ситуацией в отрасли и обратился в налоговую службу с просьбой о предоставлении рассрочки по уплате налогов.

Это не первый кризис для предприятия. В 2017 году по иску налоговиков в компании вводили процедуру наблюдения: основной долг тогда составил более 898,2 млн руб, финансовые санкции — 470,66 млн руб. Задолженность была погашена, и дело прекратили.

Анна Гречко