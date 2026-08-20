«Важно, чтобы эти изменения трансформировались в сокращение сроков процедур на практике»

Совет Федерации одобрил поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые расширяют полномочия регионов по принятию решений о комплексном развитии территорий (КРТ). В частности, правообладатели земельных участков в границах КРТ будут вправе передать свои права и обязанности по соответствующему договору третьему лицу при уступке прав на участок. Оператором сможет быть не только юрлицо, созданное субъектом РФ или муниципальным образованием, но и созданное с долей участия РФ более 50% либо его дочернее общество. Свое мнение о поправках «Ъ-Сочи» высказал управляющий партнер девелопера Gravion, который занимается строительством ряда объектов в городе-курорте, Юрий Неманежин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Неманежин

Фото: предоставлено автором Юрий Неманежин

Фото: предоставлено автором

«В целом я оцениваю эти изменения, скорее, положительно. Для девелопера важно, чтобы механизм КРТ был не только понятным с точки зрения законодательства, но и реально работал на уровне региона. Сейчас часть процедур может занимать значительное время, особенно когда в границах территории присутствуют федеральные земельные участки. Передача соответствующих полномочий регионам позволит сократить объем межведомственных согласований и, соответственно, сроки принятия решений. Это должно сделать сам механизм КРТ более рабочим и приблизить его к той задаче, ради которой он создавался.

Хорошим изменением я считаю и возможность передавать права и обязанности по договору о КРТ третьему лицу при отчуждении земельного участка. Для рынка это достаточно практичная норма. Она делает земельные активы более мобильными и позволяет не останавливать проект, если в процессе меняется правообладатель. Чем меньше таких юридических разрывов возникает в процессе реализации проекта, тем предсказуемее он становится для всех участников.

Отдельно стоит отметить расширение круга операторов КРТ. Раньше основная роль в этой части принадлежала региональным и муниципальным структурам, а теперь в механизм смогут включаться и юридические лица, созданные Российской Федерацией, а также компании с существенным государственным участием. На мой взгляд, это хороший шаг, потому что профессиональный оператор может подключаться еще на стадии формирования территории и помогать выстраивать КРТ как единый проект, а не как набор отдельных процедур. Для конечного результата это принципиально важно.

Еще один позитивный момент связан с распределением полномочий между федеральным и региональным уровнями. Если регион получает больше возможностей самостоятельно принимать решения и организовывать реализацию КРТ, снижается количество административных барьеров. Для девелопера это означает прежде всего более короткий и понятный путь от решения о развитии территории до практической реализации проекта.

При этом важно, чтобы расширение полномочий регионов сопровождалось понятными правилами и единообразной практикой их применения. Для бизнеса предсказуемость процедур зачастую не менее важна, чем их формальное сокращение. Если в каждом субъекте правила будут трактоваться по-разному, часть эффекта от изменений может потеряться.

Что касается продления возможности выдавать разрешения на строительство и ввод объектов на бумаге, здесь решение вполне прагматичное. Переход на полностью цифровой формат был запланирован, но готовность регионов к нему сегодня разная. Поэтому дополнительный год выглядит разумным переходным периодом, который позволяет не создавать искусственных препятствий для уже запущенных проектов. Цифровизация сама по себе правильное направление, но она должна происходить без ущерба для непрерывности строительных процессов.

Та же логика распространяется на возможность регионам до сентября 2027 года использовать прежний порядок выдачи разрешений и уведомлений без ГИСОГД. Это скорее техническая мера, необходимая для плавного перехода к новой системе. Для девелоперов здесь важнее всего отсутствие ситуации, когда проект фактически готов двигаться дальше, но административная инфраструктура региона еще не успела перейти на новый формат.

В целом я бы охарактеризовал поправки как попытку сделать механизм КРТ более гибким и адаптированным к реальной практике. Для девелоперского рынка это плюс: меньше лишних согласований, больше возможностей для участия профессиональных операторов и более широкие полномочия регионов. Теперь важно, чтобы эти изменения действительно трансформировались в сокращение сроков на практике».