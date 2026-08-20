Суд закрыл от слушателей дело экс-главы ЦУР Елены Никитиной

Дело о растрате средств городского телеканала «Санкт-Петербург» закрыли от слушателей. Судья Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Ирина Гречишко 20 августа удовлетворила ходатайство гособвинителя, которая сослалась на возможное раскрытие персональных данных и сведений о средствах связи, используемых в органах власти, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Среди фигурантов по делу проходит экс-глава Центра управления региона Елена Никитина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное слушание экс-главы ЦУР Елены Никитиной перевели в закрытый режим

Фото: Полина Пучкова Судебное слушание экс-главы ЦУР Елены Никитиной перевели в закрытый режим

Фото: Полина Пучкова

Большинство адвокатов обвиняемых по делу завили, что не видят оснований для закрытия процесса от слушателей. Защитник Никитиной Антон Куликов отметил, что переписки из материалов дела уже частично озвучивали на других заседаниях, а программа YouScan, которую чиновники используют для поиска информации в соцсетях, упоминается лишь один раз.

«Позиция прокурора является явно «натягиванием» и удовлетворению не подлежит»,— заявил господин Куликов.

Отметим, на заседании 20 августа в суде планировали допросить госпожу Никитину, которая также занимала пост спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова. Ранее фигуранты заявляли в суде, что действовали по указке вице-губернатора Ирины Потехиной. В частности, так заявлял экс-глава телеканала «Санкт-Петербург» Борис Петров.

По уголовному делу о растрате средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» судят пятерых: бывшего руководителя Центра управления регионом Елену Никитину, ее супруга Сергея Кожакара, экс-директора телеканала Бориса Петрова, заместителя гендиректора Сергея Сырова и блогера Николая Камнева. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив Смольного в социальных сетях. Также обвинение по делу предъявляли депутату Заксобрания Александру Малькевичу. Он сложил мандат и отправился в зону СВО, после чего его дело приостановили.

Подробнее в материале «Ъ Северо-Запад» «Адаптированный контент пошел по существу»

Константин Леньков