Экс-глава ЦУР Елена Никитина попросилась на допрос

Бывший руководитель петербургского Центра управления регионом Елена Никитина, обвиняемая в растрате средств городского телеканала, на заседании 4 августа заявила о готовности приступить к допросу, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Судья Ирина Гречишко ответила, что обвиняемая может выступить с соответствующим ходатайством на следующем заседании, запланированном на 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие считает, что преступная группа, якобы возглавляемая Никитиной, похитила свыше 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив администрации Петербурга

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Следствие считает, что преступная группа, якобы возглавляемая Никитиной, похитила свыше 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив администрации Петербурга

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В ходе судебного заседания 4 августа в суде озвучили письменные доказательства по делу. Среди них оказались выписки банковских переводов между счетами юрлиц, связанных с фигурантами, а также документы о трудоустройстве обвиняемых на их последних местах работы.

По делу о растрате средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») обвиняемыми проходят пять человек. Кроме Никитиной, следствие считает причастными ее супруга Сергея Кожакара, экс-главу канала Бориса Петрова, блогера Николая Камнева, а также заместителя гендиректора АО Сергея Сырова. Также обвинения предъявляли экс-депутату Заксобрания Александру Малькевичу, в прошлом руководившему каналом. В отношении Малькевича производство по делу приостановили из-за его ухода на СВО.

Следствие считает, что преступная группа, якобы возглавляемая Никитиной, похитила свыше 37 млн рублей, выделенных на продвижение инициатив администрации Петербурга среди блогеров и крупных ресурсов в социальных сетях. Фигуранты с позицией гособвинителя не согласны и утверждают, что работы выполнены.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Адаптированный контент пошел по существу».

Константин Леньков