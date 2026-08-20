В Ярославле вновь частично оправдали экс-управляющего отделением банка

Ярославский областной суд при новом апелляционном рассмотрении оправдал бывшего управляющего ярославским отделением ВТБ Илью Гофтмана по статье о превышении должностных полномочий и признал его виновным в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Суд назначил штраф в 250 тыс. руб. и освободил подсудимого от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили «Ъ-Ярославль» в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рассмотрение дела длится несколько лет, приговор неоднократно выносился и отменялся после жалоб сторон. В 2024 году суд первой инстанции признал Гофтмана виновным по обеим статьям, впоследствии судебная коллегия Ярославского областного суда полностью оправдала бывшего управляющего. В октябре 2025 года при повторном рассмотрении суд оправдал Гофтмана по статье о превышении полномочий, но признал виновным в разглашении коммерческой и банковской тайны. Тогда подсудимого приговорили к исправительным работам. Этот приговор также был отменен Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Дело было направлено в Ярославский областной суд на новое апелляционное рассмотрение иным составом суда.

Теперь суд вынес аналогичное решение, но изменил наказание — с исправительных работ на штраф.

Антон Голицын