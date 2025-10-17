Экс-управляющего ярославским офисом ВТБ оправдали частично

Ярославский областной суд по итогам повторного апелляционного рассмотрения вынес оправдательный приговор бывшему управляющему отделением ВТБ в Ярославле Илье Гофтману по статье о превышении должностных полномочий и обвинительный — по статье о разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну без согласия их владельца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

В марте 2024 года Кировский районный суд Ярославля признал Илью Гофтмана виновным в превышении полномочий и разглашении тайны. Ему назначили два года условного лишения свободы с испытательным сроком. Однако в феврале 2025 года судебная коллегия Ярославского областного суда отменила приговор и оправдала господина Гофтмана, не найдя в его действиях состава преступления.

Решение было обжаловано, после чего Второй кассационный суд отменил апелляционное постановление и вернул дело для нового рассмотрения. В итоге по обвинению в превышении полномочий Гофтман был оправдан, а в разглашении тайны — признан виновным. Ему назначили полгода исправительных работ, однако от наказания экс-управляющего освободили в связи с истечением срока давности.

В прокуратуре Ярославской области сообщили, что приговор вступил в законную силу.

По версии обвинения, в 2020 году управляющий разгласил региональным органам власти информацию о кредитном соглашении между банком и АО «Кондор-Эко», а также дал указание сотрудникам банка требовать от юрлица в качестве залога акции организации. Илья Гофтман вину не признавал и утверждал, что действовал в интересах кредитной организации.

