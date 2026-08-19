Главные новости за 19 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону готов проект реконструкции проспекта Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастеровой. Сроки проведения работ будут определены после выделения бюджетного финансирования. Разработка проекта началась в 2023 году. Площадь работ оценивалась в 29,6 га, для их проведения планировалось изъять 40 земельных участков. В рамках реконструкции предусмотрено обновление 2,6 км существующей дороги, строительство 600 м новой трассы до улицы Курсантов. В 2024 году государственная экспертиза одобрила проект. Стоимость работ составила 5,2 млрд руб.

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года введено 1,1 млн кв. м жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства. Из этого объема 620 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, 519 тыс. кв. м — на многоквартирные дома. Последний показатель составил 49,9% к уровню первого полугодия 2025 года.

В Ростовской области пересматривают планы комплексного развития территорий (КРТ) в связи с изменениями в Водном кодексе РФ, вступившими в силу 4 августа 2026 года. Новые нормы вводят запрет на строительство любых объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления. Речь идет о двух локации на левом берегу Дона: к востоку от гребного канала (100 га) и в районе памятника «Тачанка» (80 га), а также пяти территорий в черте Ростова-на-Дону: вдоль ул. Ходоша (около 80 га), в районе Кумженской рощи (60 га), в районе залива «Ковш» (100 га), «Рынки» (99,6 га) и южнее старого аэропорта «Пороховая балка» (93,5 га).

Бывшему главе Волгодонска Юрию Мариненко вынесли приговор по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, Мариненко в 2016 году, находясь в должности начальника управления полиции города, предоставил подложные документы, на основании которых администрация Волгодонска заключила с ним договор социального найма, предварительно исключив жилое помещение из муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Помещение площадью 63,8 кв. м с кадастровой стоимостью более 2,5 млн руб. было передано в безвозмездную собственность одному из членов семьи фигуранта.

В Ростовской области в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием 14 автомобилей пострадали шесть человек. Происшествие случилось днем на 940-м километре трассы М-4 «Дон». Предварительно, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинами.