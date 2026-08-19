Власти пересмотрят план КРТ на левом берегу Дона и возле Кумженской рощи

В Ростовской области пересматривают планы комплексного развития территорий (КРТ) в связи с изменениями в Водном кодексе РФ, вступившими в силу 4 августа 2026 года. Новые нормы вводят запрет на строительство любых объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления — исключение сделано только для объектов инженерной защиты. Это напрямую затрагивает ряд перспективных площадок, в том числе территории на левом берегу Дона и участки вблизи Кумженской рощи. Соответствующая информация содержится в докладе о ходе реализации градостроительной политики в Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

Речь идет о двух локации на левом берегу Дона: к востоку от гребного канала (100 га) и в районе памятника «Тачанка» (80 га), а также пяти территорий в черте Ростова-на-Дону: вдоль ул. Ходоша (около 80 га), в районе Кумженской рощи (60 га), в районе залива «Ковш» (100 га), «Рынки» (99,6 га) и южнее старого аэропорта «Пороховая балка» (93,5 га).

К середине 2026 года в регионе накоплен практический опыт реализации проектов КРТ. Ключевым стартом стал договор, заключенный в 2025 году с инвестором-правообладателем в Аксайском районе — сейчас это жилой комплекс «Придонье» от ГК «ССК».

Согласно документу, на данный момент подписаны еще три договора КРТ: с ГК «ССК» — 51,03 га в Аксае, ГК «НОСТА» — 23,37 га там же и ГК «АС 1» — 0,91 га на ул. Горсоветской в Ростове на Дону.

Общий объем ввода жилья по этим проектам составит около 1,2 млн кв. м.

Кроме этого, в министерстве строительства Ростовской области прорабатывают еще три проекта договоров о КРТ по инициативе правообладателей — они расположены в Пролетарском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону.

Отмечается, что в 2025 году из 90 домов жилой площадью 1,3 млн кв. м по проектам КРТ выданы разрешения на строительство 82 домов жилой площадью 1,1 млн кв. м, что составляет 88% от всего жилья за 2025 год.

В первой половине 2026 года из 22 домов жилой площадью 299,6 тыс. кв. м по проектам КРТ выданы разрешения на четыре дома жилой площадью 29,7 тыс. кв. м, что составляет 10% от всей площади жилья в 2026 году.

Наталья Белоштейн