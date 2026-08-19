В Ростовской области ввели 1,1 млн квадратных метров жилья за полугодие

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года введено 1,1 млн кв. м жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства. Из этого объема 620 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство, 519 тыс. кв. м — на многоквартирные дома. Последний показатель составил 49,9% к уровню первого полугодия 2025 года. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал в своём Telegram-канале, что за первое полугодие 2025 года в регионе было введено 1,2 млн кв. м жилья.

До конца 2026 года в Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, планируется сдать ещё 11 многоквартирных домов. Общий прогнозируемый объем ввода жилья по итогам года — 2,8 млн кв. м.

Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко, подчеркнул, что рост жилищного строительства — важный показатель развития региона, однако задача шире: «Обеспечить, чтобы новые кварталы появлялись вместе с дорогами, инженерными сетями и социальной инфраструктурой. Именно поэтому мы развиваем механизм комплексного развития территорий и усиливаем требования к качеству проектов, чтобы жилье было не только новым, но и комфортным для жизни»,— отметил господин Ревенко.

Мария Хоперская