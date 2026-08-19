Бывшего главу Волгодонска Юрия Мариненко осудили на пять лет по делу о мошенничестве

Бывшему главе Волгодонска Юрию Мариненко вынесли приговор по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Волгодонска Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Как ранее писал «Ъ-Ростов», следствие считало, что Мариненко в 2016 году, находясь в должности начальника управления полиции города, предоставил подложные документы, на основании которых администрация Волгодонска заключила с ним договор социального найма, предварительно исключив жилое помещение из муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Помещение площадью 63,8 кв. м с кадастровой стоимостью более 2,5 млн руб. было передано в безвозмездную собственность одному из членов семьи фигуранта.

Приговором суда бывшему городскому главе назначили пять лет колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб. Кроме того, Мариненко лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и в должности представителя власти на три года.

Кроме того, Юрия Мариненко лишили специального звания полковник полиции, а также наград «За отличие в службе» 1, 2, 3 степеней, «200 лет МВД России», «Лучший сотрудник криминальной милиции», «За верность долгу».

Константин Соловьев