Реконструкция проспекта Стачки в Ростове обойдется в 5,2 млрд рублей
В Ростове-на-Дону готов проект реконструкции проспекта Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастеровой. Сроки проведения работ будут определены после выделения бюджетного финансирования, сообщил «РБК Ростов» со ссылкой пресс-службу городской администрации.
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Проспект Стачки — главная артерия, соединяющая западную часть Ростова с центром города. По нему курсируют 15 автобусных маршрутов. Свое название магистраль получила в честь массовой забастовки рабочих в ноябре 1902 года.
Разработка проекта началась в 2023 году. Площадь работ оценивалась в 29,6 га, для их проведения планировалось изъять 40 земельных участков. В рамках реконструкции предусмотрено обновление 2,6 км существующей дороги, строительство 600 м новой трассы до улицы Курсантов.
В 2024 году государственная экспертиза одобрила проект. Стоимость работ составила 5,2 млрд руб.