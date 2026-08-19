Реконструкция проспекта Стачки в Ростове обойдется в 5,2 млрд рублей

В Ростове-на-Дону готов проект реконструкции проспекта Стачки на участке от улицы Зорге до переулка Мастеровой. Сроки проведения работ будут определены после выделения бюджетного финансирования, сообщил «РБК Ростов» со ссылкой пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Проспект Стачки — главная артерия, соединяющая западную часть Ростова с центром города. По нему курсируют 15 автобусных маршрутов. Свое название магистраль получила в честь массовой забастовки рабочих в ноябре 1902 года.

Разработка проекта началась в 2023 году. Площадь работ оценивалась в 29,6 га, для их проведения планировалось изъять 40 земельных участков. В рамках реконструкции предусмотрено обновление 2,6 км существующей дороги, строительство 600 м новой трассы до улицы Курсантов.

В 2024 году государственная экспертиза одобрила проект. Стоимость работ составила 5,2 млрд руб.

Мария Хоперская