В Ростовской области в столкновении 14 автомобилей пострадали шесть человек

В Ростовской области в массовом дорожно-транспортном происшествии с участием 14 автомобилей пострадали шесть человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось днем на 940-м километре трассы М-4 «Дон». Предварительно, 50-летний водитель фуры Peterbilt с полуприцепом не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с впереди двигающимся транспортом, что спровоцировало цепные ДТП еще с 13 машинами.

Травмы различной степени тяжести получили шестеро человек, включая одного несовершеннолетнего. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Детальные обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

Сейчас на участке федеральной магистрали движение затруднено. Объездной маршрут организован через хутор Федорцев.

Константин Соловьев