МегаФон впервые протестировал отечественный биометрический терминал

Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона впервые провели тесты платежного терминала — им стал отечественный UniTodi P8 Bio. Устройство прошло комплексную проверку, включавшую в себя около ста различных сценариев.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Обширная программа тестов охватила выбор и подключение к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после его искусственного разрыва, чувствительность радиомодуля, пропускную способность и множество других параметров. Терминал корректно прошел основные проверки в 3G и LTE, в том числе при ослаблении сигнала и смене параметров сети.

Тесты подтвердили стабильную работу устройства в предусмотренных программой сценариях. Полученные данные переданы специалистам UniTodi, их учтут при дальнейшем усовершенствовании устройства.

UniTodi P8 BIO — отечественный биометрический платежный терминал на базе Android, предназначенный для современных сценариев безналичной оплаты. Устройство поддерживает прием банковских карт с чипом, бесконтактную оплату по NFC и с помощью сервиса «Волна», а также платежи по QR-коду, включая Систему быстрых платежей и сценарии оплаты с использованием биометрии. Модель включена в реестр российской промышленной продукции.

«Для платежного терминала прежде всего важна устойчивость соединения: от нее зависит, насколько быстро и бесперебойно торговая точка сможет проводить операции. Поэтому мы проверяли устройство при самых разных сценариях и нагрузке. Терминал успешно справился с комплексной проверкой и подтвердил стабильную работу в основных сетевых сценариях»,— отметил руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«Стабильная работа в сети — обязательная часть надежности платежного оборудования наряду с сертификацией платежных функций и соблюдением требований безопасности. Независимое тестирование позволило воспроизвести сценарии, которые сложно системно проверить в обычной эксплуатации. Мы используем полученные результаты при развитии программного обеспечения и повышении совместимости устройства»,— отметил генеральный директор Unitodi Илья Галиуллин.

ПАО "МегаФон"

ОГРН 1027809169585, 127006, Россия, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41

АО "БАНК ДОМ.РФ" ОГРН: 1037739527077