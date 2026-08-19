Ярославский областной суд оставил в силе приговор депутату Михаилу Писарцу

Ярославский областной суд 18 августа оставил без изменения приговор Красноперекопского районного суда в отношении депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца, осужденного за растрату в особо крупном размере. Таким образом, обвинительный приговор вступил в законную силу, сообщает «Ярньюс».

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 мая Красноперекопский районный суд приговорил Писарца к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. руб. Приговор обжаловала защита.

Как установил суд, Писарец, возглавляя принадлежащее мэрии АО «Центр», заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники. При содействии пособника технику вывезли со стоянки АО «Центр» для последующей перепродажи. Ущерб предприятию оценили в 43 млн руб.

В связи со вступлением приговора в силу Михаил Писарец должен лишиться депутатских полномочий в соответствии с регламентом Ярославской областной думы. Соответствующее решение может быть принято на ближайшем пленарном заседании.

Писарец избран депутатом по одномандатному округу № 5 в Кировском районе Ярославля. Он работает в думе на постоянной основе и занимает пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Антон Голицын