Депутата Яроблдумы приговорили к четырем годам колонии по делу о растрате

Красноперекопский районный суд Ярославля признал депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Yarnews.

Также депутату назначен штраф 400 тыс. руб. Суд запретил ему на протяжении двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор вынесен 26 мая. Сторона защиты намерена обжаловать его, уточняет портал. Михаила Писарца взяли под стражу в зале суда.

Следствие считает, что господин Писарец совершил преступление, когда возглавлял АО «Центр» (учредитель — мэрия Ярославля). По версии следствия, депутат выступил организатором сделки по продаже 73 единиц спецтехники АО «Центр», оплата по которой не планировалась. Он обеспечил своему пособнику доступ к технике, который вывез машины. Впоследствии 49 из 73 единиц были перепроданы третьим лицам. В результате АО «Центр» был нанесен ущерб 43 млн руб.

Михаил Писарец являлся одним из учредителей партии «Гражданская платформа», возглавлял ее региональный политсовет. Был адвокатом осужденного за коррупцию экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Затем вступил в «Единую Россию», от которой избрался сначала в муниципалитет Ярославля, а потом в Ярославскую областную думу. Во время депутатской работы в городском представительном органе возглавил муниципальное АО «Центр».

Алла Чижова