«Ветбиохим» отозвал серию вакцины «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак

ООО «Ветбиохим» приняло решение об отзыве из обращения комплексной вакцины «Мультикан-8» серии 20 до выяснения всех обстоятельств, связанных с гибелью собак в Ярославской области. Об этом сообщили в компании.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское ГБУ «Центр ветеринарии» остановило использование вакцины после осложнений у животных. Несколько владельцев рассказали в соцсетях о гибели собак после вакцинации. Ранее производитель сообщал, что в других регионах проблем с этой серией не выявлено, однако принято решение прекратить ее использование повсеместно.

«В настоящее время проводится повторный контроль качества серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса. Архивные образцы вакцины подготовлены к передаче в государственный аккредитованный орган для проведения независимой экспертизы», — сообщили в «Ветбиохиме».

Специалисты компании уже находятся в Ярославской области и принимают участие в изучении обстоятельств произошедшего. Производитель подчеркнул, что следующая серия вакцины остается в обороте.

«Последней выпущенной в 2026 году серией вакцины «Мультикан-8» является серия 21. Просим учитывать это при ознакомлении с публикациями в сети и внимательно сверять номера упоминаемых серий. В информационном пространстве продолжают появляться сведения о сериях вакцины, которые производителем не выпускались»,— сообщили в «Ветбиохиме».

В компании отметили, что продолжат информировать о ситуации по мере получения результатов контроля качества, независимой экспертизы и официальных заключений.

«Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Антон Голицын